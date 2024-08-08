現崇山4房1800萬沽 持貨12年實蝕14%

朗濤兩房868萬沽 5年實蝕14%

此外，有換樓客承接大埔白石角朗濤兩房蝕讓貨。美聯助理聯席董事汪子龍表示，朗濤8A座低層C室，實用面積773方呎，兩房1套間隔，業主原叫價900萬元，最終經議價後累減32萬元或3.5%，獲區內換樓客以868萬元承接，實呎11,229元；業主2019年943.7萬元一手購入，持貨約5年，帳面蝕約76萬元或8%，連使費料實蝕約132萬元或14%。

栢蕙苑兩房703萬沽 損手兩成

其他大型屋苑方面，鰂魚涌栢蕙苑錄得本月首宗二手成交。中原首席分區營業經理楊文傑表示，栢蕙苑瑞柏閣低層F室，實用550方呎，兩房間隔，業主叫價750萬元，放盤約一個月以703萬元售出，累減47萬元或約6%，實呎12,782元，買家為外區客；業主2020年837萬元購入，持貨約4年，帳面蝕134萬元或16%，連使費料可能實蝕約178萬或21%。

另一方面，市場錄得不少低價成交，市場消息指出，薄扶林貝沙灣1期7座中層B室，實用1366方呎，3房1套間隔，以2900萬元售出，實呎21,230元。資料顯示，同座面積相同低5層B室，去年3月曾以3900萬元售出，即最新成交價較1年半前同類戶低千萬元或25%，而今次沽貨之原業主，於2003年788萬元一手購入，帳面獲利2112萬元或2.7倍。

萬寶大廈低層兩房失守200萬

區內代理指出，屯門上車盤萬寶大廈，一個實用263方呎的低層F室兩房戶，最新以198萬元售出，實呎7528元，為該廈近10年來首度跌穿200萬元水平，並較低一層同面積F室2018年成交價342萬元低144萬元或42%。原業主1982年約20萬元購入，帳面獲利178萬元或8.9倍。