楊受成香港工業大廈舖 獲職安局1.48億承接

今次楊受成或相關人士售出之物業，為香港工業大廈地下A、B舖連兩個車位，面積約20,414方呎，以成交價1.48億元計，呎價約7250元，登記買家為職安局。本報昨向職安局查詢購入物業用途，惟截稿前未獲回覆。有關物業現由電動車品牌Tesla租用作服務中心，月租約40萬元。資料顯示，楊受成或相關人士早在2006年入市，當時以共3760萬元購入上述物業連同17樓全層連一個車位，並於去年底亦先售出17樓連1個車位，作價8288萬元，連同今次售出之物業，共套現2.3088億元，楊受成或相關人士持貨至今，帳面獲利約1.9328億元，賺幅5倍多。

接管人放售招商局大廈兩伙

市值5940萬

另一方面，由中聯石油化工前主席許智明及相關人士旗下多個物業先後淪為銀主盤，除九龍站凱旋門一籃子豪宅及大嶼山WHITESANDS洋房外，其持有的上環信德中心招商局大廈19樓1901及1917室，亦由接管人推出放售，面積約3298方呎，以市值5940萬元計，呎價約1.8萬元，較許智明2018年以海外註冊公司名義，以約9740萬元購入的價格低3800萬元或約39%。高力香港資本市場及投資服務部高級董事吳家輝表示，物業將以公開招標形式出售，截標日期為下月23日。