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十大屋苑上月租賃破400宗 創11個月新高

【明報專訊】暑假屬傳統租務旺季，據美聯物業統計顯示，上月十大屋苑租務個案合共錄415宗，不但較6月396宗按月上升約5%，亦連升3個月，創自去年8月466宗後11個月新高。

連升3個月 按月增5%

美聯住宅部行政總裁布少明分析，租務個案進一步暢旺，推動7月份住宅租售比率持續攀升。以該行促成的住宅租務及買賣個案計，7月份住宅租售比率約77%，較6月約74%按月增加約3個百分點，創9個月新高。

康怡上月租賃交投急升86%

布氏續稱，除了住宅租務成交外，買賣成交多少亦影響租售比率變化，而今年7月新盤市場交投顯著回升，令買賣增加，惟同期租務更旺，因此住宅租售比率得以持續上升。

據該行資料顯示，十大屋苑中，以鰂魚涌康怡花園按月成交量升幅最多，由6月份15宗，按月升86%至7月份28宗；升幅次高的屋苑為沙田第一城，7月份共90宗租務成交，較6月份64宗增加約41%。

另外，市場再錄內地生租樓個案，中原分行經理蘇俊偉表示，西區翰林峰第5座低層E室，實用224方呎，屬開放式間隔，望樓景，最新以月租1.7萬元租出，實用呎租75.9元。

內地生1.7萬租翰林峰開放式戶

租客為內地生，並先付一年租金租住單位，涉約20.4萬元。業主2017年以623萬元一手購入單位，持貨約7年，租金回報約3.3厘。

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