moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

新地香粉寮地補價12億 每呎2328元 不足1個月共23億連吸3幅新界地 料可建2080伙

【明報專訊】籌劃近20年、新地（0016）旗下沙田大圍香粉寮項目，新近完成12.13億元補地價，以可建樓面52.1萬方呎計，每方呎樓面補價約2328元。連同上月以6.19億元中標同區小瀝源源順圍住宅官地，以及逾5.1億元就粉嶺北第10區地皮完成換地協議後，新地於不足1個月內，連吸3幅新界地，共涉逾23億元，可建樓面近100萬方呎，預計可建2080個住宅單位（見表）。

新地回覆本報查詢時表示，香粉寮地皮的發展難度高，將額外增加項目的發展成本，而集團需負責擴建連接項目的道路、鞏固斜坡、優化排污系統等，發展項目技術要求高於一般項目，將額外增加項目發展成本。因應施工需時，項目預計2031年落成。上述地皮位於香粉寮新村及城門河旁，鄰近變電站，地皮面積42.3萬方呎，可建樓面52.1萬方呎，補地價金額12.13億元，折合每方呎樓面補價約2328元，預計興建約1200個住宅單位，其規模與位於港鐵大圍站旁的名城1期相若，該期物業涉約1360伙。

新地指發展難度高 1200伙擬7年後落成

翻查資料，新地早在2007年已購入香粉寮一帶的地皮，並向城規會申請，至2010年獲城規會批准分兩期發展，可建5幢樓高26層住宅大廈，提供816伙、平均面積約688方呎住宅單位，涉約52.1萬方呎，並隨即與政府磋商補地價。因應當時市場對住宅單位的需求，新地2014年向城規會提出「縮則」發展，調整單位數目至1325伙，較舊方案大幅增加509伙或62%，每伙平均面積則由原先的688方呎，縮減38%至424方呎，總住宅樓面不變，方案最終獲批。

10年前申請「縮則」批建1325伙

事實上，新地在沙田大圍一帶擁有多個發展項目，鄰近香粉寮項目有壹號雲頂及曉翠山莊，兩個項目同屬低密度住宅，樓齡分別為16年及29年，目前成交呎價約1.5萬及1.3萬元。同系正在推售的新盤、位於沙田半山多石街的瓏珀山，正以現樓形式推售，目前成交呎價介乎約1.6萬至2.5萬元水平。

上月初，新地以6.19億元中標沙田小瀝源源順圍住宅官地，鄰近港鐵第一城站，享交通之便，可建樓面逾15萬方呎計，每方呎樓面價3952元，屬市場預期內，較萬科香港及永泰地產（0369）2022年9月以每方呎樓面地價8802元低55%。新地副董事總經理雷霆曾透露，區內舊樓較多，換樓需求大，擬建中小型單位，料總投資額約20億元。至於上月底，新地透過傳統補地價方式，完成北部都會區內的粉嶺北第10區地皮換地協議，地皮鄰近同系的奕翠園，涉逾5.16億元，惟此換地協議屬首階段、由新地持有約30.81萬方呎的補地價金額，該集團尚要興建公共設施，涉2.678億元的建築費用，即換地成本共逾7.8億元，折合每方呎約2500元。

明報記者

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款