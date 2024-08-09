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會德豐7.28億 統一黃竹坑工廈業權

【明報專訊】近年黃竹坑正轉型為商貿區，吸引發展商併購物業作新發展，會德豐持有大部分業權的黃竹坑合隆工業大廈昨舉行強拍，以底價7.28億元獲會德豐統一業權，並計劃發展成新式工貿項目，每方呎樓面地價約6196元。

上述合隆工業大廈位於黃竹坑道52號，地盤面積約7830方呎，鄰近華懋旗下南灣如心酒店，為1幢樓高13層工廈，1971年落成、樓齡約53年，會德豐2022年申請強拍，當時估值逾6.9億元。

擬重建近12萬呎新式工貿項目

項目昨日強拍，底價7.28億元，稍高於當年估值，手持1號牌的會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀以一口價成功投得，一統項目業權。黃光耀指出，計劃將地皮重建為新式工貿項目，預料重建後樓面11.75萬方呎，若以底價計，折合每方呎樓面地價6196元。

黃氏又指出，上述項目為集團今年首幅購入地皮，集團將繼續透過不同方式增加土地儲備以發展優質項目。另配合躍動港島南計劃，令區內配套愈趨成熟，同時未來亦會繼續以不同方式增加土地儲備，目前以地皮重建工作為先，並正研究發展方案。

對於樓市氣氛仍未明朗，影響發展商併購意欲，黃光耀表示，強拍門檻降低可加大發展商和市場彈性，但目前樓市仍不明朗，發展商需顧及利息成本及發展時間等因素，故申請強拍個案大幅減少。推盤方面，黃指市場憧憬美國下月減息，消息利好樓市，集團將維持推盤步伐，計劃本月推售將軍澳日出康城第12期2B座，該盤今日將公布最新部署。

[香港地產]

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