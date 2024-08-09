美孚3房668萬沽 11年半實蝕一成

此外，香港置業首席分區董事劉浩勤指出，將軍澳都會駅2期城中駅7座高層C室，實用503方呎兩房間隔，原於上月中747萬沽出，其後買家撻訂，至近日再以740萬元易手，實呎14,712元，雖較原先成交價低7萬元或約1%，但料業主殺訂逾7萬元。單位對下約十多層同座中層C室，於2月「撤辣」前曾以765萬元易手，是次成交價較當時低25萬元或3%。單位原業主2014年610萬買入，帳面獲利130萬元或約21%。

城中駅兩房殺訂後740萬沽 10年帳升兩成

另利嘉閣高級區域董事郭建民表示，車公廟站上蓋屋苑溱岸8號第3座中層C室，實用1398方呎，4房雙套連工人房間隔，望河景，原以2450萬元放售，累減200萬元或8%後，以2250萬元易手，為屋苑今年最高成交價單位，實呎16,094元。原業主2012年約1650.2萬元一手購入，帳面升近600萬元或逾36%。此外，同屋苑3座高層E室，實用509方呎兩房間隔，以850萬元沽，實呎16,699元，為屋苑最少3年來新低成交價；單位對上兩層同座E室，於4月以912萬元成交，反映同類成交價約4個月以來跌約62萬元或7%。不過原業主2012年579.9萬元一手購入，帳面仍賺約270萬元或47%。

[香港地產]