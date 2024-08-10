Deliveroo逾10萬租佐敦4200呎地舖

料3年租金開支近400萬

資料顯示，佐敦德成街1號康源閣地下C至E號街舖，面積約4200方呎，上月初落實租予戶戶送，租期3年至2027年7月，首18個月月租10.5萬元，隨後18個月月租11.5萬元，3年租金開支共396萬元。上述商舖對上租戶為華潤集團旗下U購Select超級市場，2019年11月起約11萬元租用，呎租約26元，據悉今年初結業離場，業主隨後以月租13萬元招租，減價2.5萬元或19%獲戶戶送承租。U購Select超級市場租用前，曾獲連鎖個人護理店屈臣氏、連鎖超市百佳旗下INTERNATIONAL租用。

翻查資料，戶戶送2022年推出了「戶戶超市」（Deliveroo Hop），專門提供送貨的線上百貨超市，據該網頁顯示，目前在中環、屯門及觀塘各設一間超市分店。外界估計，戶戶送將作拓展戶戶超市的業務。

此外，原由投資者持有的紅磡Incredible Residences全幢商住物業，上月1.23億元售出，買家身分亦曝光，由晶苑集團羅樂風兒子羅正達購入，以建築面積2.39萬方呎計，呎價約5151元。若以住宅總數61伙計，平均各伙僅202萬元，但未計及舖位部分價值。

羅正達1.23億購紅磡全幢物業

翻查資料，羅正達今年5月2.2億元購入原由鄧成波家族持有的旭逸雅捷酒店．荔枝角，以酒店總樓面約3.87萬方呎計，呎價5685元。換言之，羅氏約3個月內，斥3.43億元購入兩個全幢住宅物業。資料顯示，晶苑投資旗下資產管理公司Y.X在港有4個學生公寓項目，不排除上述項目將作有關用途。