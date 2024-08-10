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凱德苑兩房未補價445萬沽 4年賺44%

【明報專訊】二手私宅樓價持續下跌，但未補價居屋樓價仍持續上升，市場連環錄未補價居屋獲利個案。利嘉閣聯席董事鄭天樂表示，長沙灣凱德苑本月「開齋」，單位位於高層7室，實用面積379方呎，兩房間隔，獲外區綠表客以445萬元未補價承接，實呎11,747元。原業主2020年以約308.14萬元向房委會一手購入，帳面獲利逾136萬元或約44%。

另何文田冠德苑一個3房戶則獲白居二客承接。中原高級資深分區營業經理余社朝表示，冠德苑B座極高層8室，實用563方呎，3房1套間隔，最新以650萬元未補價沽出，實呎11,545元。買家為外區白居二客，原業主2020年以約499萬元向房委會一手買入，持貨約4年，帳面獲利約151萬元或30%。

浪翠園兩房460萬沽

低3年前高位三成

私宅方面，深井浪翠園一個兩房戶以460萬元易手，較3年前高位回落逾三成。晉誠高級客戶經理張翠雲表示，單位為3期9座高層D室，實用面積460方呎，業主早前以520萬元放售，獲外區上車客洽詢，議價後減價60萬元或約12%、以460萬元易手，實呎1萬元。張氏又指出，上述高兩層同室號的單位，2021年曾以688萬元易手，即3年後成交價低33%。最新易手單位原業主2010年10月293萬元購入，持貨約14年，帳面賺167萬元，物業升值57%。

另市區細單位再錄蝕讓成交，中原高級區域經理許永生表示，深水埗海柏匯中層F室，實用面積276方呎，一房間隔，以435萬元成交，實呎15,761元。原業主2019年3月530萬元買入，帳面蝕讓95萬元或約18%，連使費料實蝕約121萬元或23%。

海柏匯一房435萬沽

5年半實蝕23%

鰂魚涌太古城有長情業主沽貨勁賺個案，中原資深區域營業經理王秀芬表示，太古城富天閣中層E室，實用面積760方呎，3房1套間隔，以1218萬元易手，實呎16,026元。原業主1989年10月以163.3萬元購入，帳面勁賺1054.7萬元或6.5倍。

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