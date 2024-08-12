moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

利奧坊‧壹隅208呎最高呎租叫86元 業主心雄 高層開放式戶1.78萬招租

【明報專訊】正值傳統暑假租務旺季，市場最少有7個新盤本季內入伙，涉約3320伙，當中不乏位處市區、主打迷你單位的樓盤。雖然再有新入伙新盤補充市場租盤不足，但個別業主心雄，叫租進取，其中大角嘴利奧坊‧壹隅，有208方呎的開放式單位，每方呎叫租高達86元，媲美港島西區主打細單位的近年入伙盤成交呎租水平。

明報記者 江俊洋

本報統計，今季有4個新盤、共1757伙來自九龍區，佔本季總單位供應3320伙約53%，包括藍田KOKO ROSSO、KOKO MARE（第3A、3B期）、大角嘴利奧坊‧壹隅、大角嘴Larchwood，以及旺角豉油街雋薈，其中3個位於旺角及大角嘴的項目，合共涉921伙，而且均主打細單位，其中利奧坊‧壹隅乃是恒地（0012）利奧坊系列的最新一期，涉614伙，原定關鍵日期為今年5月，最終推遲至本季才開始收樓。

利奧坊‧壹隅上月開始啟動收樓程序，中原高級資深分區營業經理黃家全表示，屋苑現時仍在收樓中，暫有約30個租盤，惟代理持有的鎖匙盤寥寥可數，其中一個開放式單位剛收樓不久，為第2座高層D室，實用208方呎，可眺望市景及海景，每月叫租1.7萬元，實用呎租約82元；對上一層的開放式單位，業主尚未收樓已叫租1.78萬元，較項目一房入場租金約1.6萬元，還要高出1800元或10%，每方呎叫租達86元，為屋苑目前兩個實呎叫租逾80元的租盤。業主今年4月546.81萬元一手購入，一旦以1.78萬租出，租金回報約3.9厘。

西環南里壹號最新一宗租賃成交為中高層1室，實用210方呎，開放式間隔，向北望樓景，獲內地生以1.75萬元承租，實用呎租83.3元，並以先付一年租金的方式承租，一年租金約21萬元。業主2017年553萬元購入，租金回報約3.8厘。

266呎一房海景叫租1.75萬 呎租66元

黃補充，利奧坊‧壹隅上月錄得約8宗租賃，平均呎租約61元，本月暫錄得約5宗，平均呎租升至約64元，新錄第1座中層H室，實用面積268方呎一房戶，以月租1.75萬元成交、呎租約65元，價錢屬理想水平，業主2023年1月以584.49萬元一手購入，租金回報約3.6厘。

除了戶型及樓層，景觀亦是其中一個決定租金叫價的因素，利奧坊‧壹隅的單位景觀大致可分為望海景或望內街樓景，香港置業營業經理周栢達稱，1座中高層H室，實用268方呎一房戶，望樓景，叫租1.6萬元、每呎叫租約60元；另第2座中高層L室，實用266方呎一房間隔，樓層較前者低，但可享海景，叫租則達1.75萬元，實用呎租約66元，兩者呎租相差一成。

內地專才1.28萬租Larchwood開放式戶

區內另一新入伙盤Larchwood，僅提供187伙，亦主打開放式及一房戶。周表示，由於業主購買單位時選擇發展商提供的家具組合優惠，料不少租盤連家具放租，屬項目的一大賣點，吸引內地學生或專才承租，其中中層G室，實用面積206方呎開放式戶，獲內地專才以1.28萬元承租，實用呎租62元，並預付一年租金涉逾15萬元。業主2022年9月427.6萬元一手購入，租金回報約3.6厘。他續稱，大角嘴上月錄約120宗租賃成交，估計本月全月亦有約140宗，按月升近兩成。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款