元朗單日兩宗呎租新高 朗8兩房戶見35元

【明報專訊】市場觀望氣氛濃厚，部分準買家「轉買為租」，租盤短缺下，租金屢創新高。美聯物業分行營業經理曹錦輝稱，元朗區單日連錄兩宗同類單位呎租新高個案，其中朗屏8號2座高層E室，實用484方呎，兩房間隔，獲區內客以月租1.7萬元承接，實用呎租約35元，創屋苑同類單位新高，業主於2016年以590.9萬元一手購入，租賃回報約3.5厘。 另一伙同位於元朗的Yoho Town，9座中層G室，實用471方呎，以月租1.6萬元租出，實用呎租約34元，同樣創屋苑同類新高，業主2017年590萬元購入，租賃回報約3.3厘。
東涌東環再錄空姐承租個案。中原地產分行經理曹嘉華表示，暑假租盤供應進一步短缺，放盤極速獲承接，東環1B座低層10室，實用面積379方呎，一房間隔，望內園，放盤當天極速獲兩名空姐以合租形式承租，月租1.55萬元，實用呎租約41元。業主2015年9月454.96萬元一手買入單位，租金回報約4.1厘。
此外，中原分行高級資深分區營業經理余社朝表示，何文田瑧樺中高層B3室，實用203方呎，開放式間隔，月租1.4萬元零議價租出，實用呎租69元。租客為外籍人士。
上述單位原業主於2019年519.8萬元一手買入，租金回報約3.2厘。