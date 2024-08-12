元朗單日兩宗呎租新高 朗8兩房戶見35元

【明報專訊】市場觀望氣氛濃厚，部分準買家「轉買為租」，租盤短缺下，租金屢創新高。美聯物業分行營業經理曹錦輝稱，元朗區單日連錄兩宗同類單位呎租新高個案，其中朗屏8號2座高層E室，實用484方呎，兩房間隔，獲區內客以月租1.7萬元承接，實用呎租約35元，創屋苑同類單位新高，業主於2016年以590.9萬元一手購入，租賃回報約3.5厘。 另一伙同位於元朗的Yoho Town，9座中層G室，實用471方呎，以月租1.6萬元租出，實用呎租約34元，同樣創屋苑同類新高，業主2017年590萬元購入，租賃回報約3.3厘。