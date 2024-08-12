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十大屋苑周末12宗成交 5個月新高

【明報專訊】市場憧憬美國快將減息，二手成交量稍見回升，據中原統計，十大屋苑剛過去周末兩日共錄12宗成交，按周上升9%，連續兩周維持雙位數，更創20周、即約5個月新高，零成交屋苑維持3個，包括鰂魚涌康怡花園、沙田第一城及東涌映灣園。

麗翠苑一房505萬未補價沽 5年賺八成

據美聯分行統計則顯示，剛過去周末兩日十大屋苑共錄得約12宗買賣成交，按周增加約33%，重上雙位數水平。十大屋苑中，鰂魚涌太古城剛過去周末錄4宗成交，較前周末兩宗倍升，平均實呎約14,100元。除傳統私樓外，部分資助房屋亦錄成交，中原地產分行高級區域經理許永生表示，長沙灣麗翠苑本月錄首宗成交，位於2座麗榕閣高層1室，實用448方呎，一房間隔，以綠表價505萬元沽出，實呎11,272元。買家為外區客，原業主2019年4月277萬元向房委會一手買入，持貨約5年，帳面獲利228萬元或82%。

金巴倫道37號屋地1.98億放售

另有業主趁機放售物業。第一太平戴維斯稱，九龍塘金巴倫道37號屋地以1.98億元放售，物業佔地9684方呎，現為一幢兩層高住宅別墅，並作為賓館用途，物業可連同現有賓館牌照及/或以公司股權轉讓方式以現狀出售。物業補地價及成功批核後，最大可重建面積達5810方呎，另加一層地下車庫。業主1996年3800萬元購入，現放售價較購入價高1.6億元或4.2倍。

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