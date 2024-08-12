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天晉本月開齋 租客買蝕讓貨

【明報專訊】由5期組成的將軍澳指標屋苑之一的天晉，提供逾3700伙，近月成交走勢亦隨大市上落，本月至8日暫僅錄一宗成交，且屬蝕讓，惟區內代理指出，部分買家正觀望息口走勢，由於近日減息呼聲趨升，料第三及第四季交投有望再度反彈。

明報記者 歐陽慧恩

天晉本月暫錄二手成交位於3A期3座低層C室，實用面積約544方呎，兩房間隔，獲區內租客以880萬元「轉租為買」。原業主2019年925萬元購入，帳蝕45萬元或約4.9%，連使費料實蝕約95萬元或10%。香港置業首席分區董事劉浩勤指出，近年樓價回落幅度顯著，現水平對有剛性需求的買家具吸引力，估計美國落實減息後，將對市場氣氛帶來積極作用，成交量或在第三季尾反彈。

其他屋苑方面，市場消息指出，跑馬地指標豪宅屋苑禮頓山8座高層A室，實用面積1240方呎，3房1套間隔，以5000萬元售出，實呎40,323元。原業主姓劉，2022年8月6350萬元購入，現帳面蝕約1350萬元，由於購入時需付樓價15%、即925.5萬元買家印花稅，連其他使費料實蝕約2420萬元或約38%，為屋苑罕見大幅蝕讓個案。

禮頓山3房半億沽 3年兩度蝕讓

上述單位曾於2007年獲已故著名作家查良鏞（筆名金庸）遺孀林樂怡以2300萬元購入，及至2021年11月以6350萬元出售予一名時姓買家，帳面勁賺4050萬元或1.76倍，惟該名時氏2022年8月以原價6350萬元售予是次沽貨的劉姓人士，連同樓價15%印花稅及其他使費等，料實蝕約1320多萬元或約21%。即林樂怡近3年前高價沽貨後，往後兩名業主均勁蝕離場。

碧華花園4房售2080萬 實蝕990萬

此外，中原副區域營業董事劉俊傑表示，九龍塘碧華花園5座低層B室，實用面積1607方呎，4房1套連工人套房間隔，享喇沙書院球場景，以2080萬元沽出，實呎12,943元。原業主2015年4月以2900萬元購入，持貨約9年半帳面蝕820萬元或28%，連使費料實蝕約990萬元或34%，為屋苑最少3年來最大宗蝕讓個案。

美孚3房668萬易手 11年半輸69萬

另中原分區營業經理馮健平表示，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道14號中層C室，實用面積670方呎，3房間隔，以668萬元易手，實呎9970元。原業主2013年3月698萬元購入，持貨近11年半，帳面仍蝕讓30萬元或4%，連使費料實蝕約69萬元或近一成。利嘉閣高級區域董事郭建民指出， 車公廟站溱岸8號3座中層C室，實用面積1398方呎，4房雙套連工人房間隔，望河景，以2250萬元易手，為屋苑今年最高成交價單位，實呎16,094元。原業主2012年約1650.2萬元一手購入，帳面升近600萬元或逾36%。

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