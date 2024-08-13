雅居樂相關人士沽義本道豪宅 料實蝕八成

連車位1428萬售出 低市價15%

中原地產高級資深分區營業經理余社朝表示，上述成交為涵碧別墅中層1室，實用面積1239方呎、3房連套房及工人套房間隔，連租約及1個車位以1428萬元沽出，低市價近15%，實呎11,525元；上址現時月租3.9萬元，意味新買家享3.3厘租金回報率。

資料顯示，原業主2018年以公司名義斥資3097.5萬元購入單位連車位，持貨6年，帳面蝕1669.5萬元或54%。若連同購入時之30%辣稅及佣金等，有可能實蝕約2650萬元，實際蝕幅料85%，為近期市場矚目蝕讓成交。

資料顯示，物業由駿朗發展有限公司持有，公司董事為雅居樂主席陳卓林，當年以近2億元連購涵碧別墅多伙，相信為收購行動，惟近日蝕讓沽出部分單位，相信有機會放棄收購行動。

柏巒洋房3200萬沽 呎價跌穿1萬

新界洋房亦錄蝕讓。資料顯示，元朗半新盤柏巒1期單號洋房，實用面積3484方呎，新近以3200萬元易手，料為項目歷來新低價、實呎僅9185元，亦屬屋苑歷年來成交呎價首次跌穿1萬元水平。上述原業主2018年以4516.3萬元一手購入，帳面蝕1316.3萬元或29%，買家當年入市需付樓價15%辣稅，但由於發展商為買家代付最高樓價15%印花稅，另有最高樓價4%回贈，計及使費和回贈等，有可能實蝕約1170萬元離場，蝕幅約26%。

上車盤成交方面，沙田河畔花園F座低層單位，實用面積242方呎兩房間隔，新近以298萬元售出、實呎12,314元；原業主於2019年以470萬元購入，持貨5年，帳面蝕172萬元或37%，若連同使費，有可能實蝕約195萬元或42%。