內地客1.8萬租御海灣平台戶 同類新高

嘉峯匯天台戶月租逾9萬

另屯門兆康NOVO LAND新錄租務成交；美聯聯席區域經理李進豪表示，屋苑第1A期1座低層H室，實用面積235方呎開放式房設計，以1.22萬元租出，實用呎租逼近52元，料創屋苑同類單位新高，月租較之前多200元或1.6%；業主2022年以363.8萬元一手購入，享租賃回報率逾4厘。

市區成交方面，利嘉閣分行經理薛丁武表示，啟德嘉峯匯一個頂層特色戶，新近獲內地租客承接；單位實用面積1206方呎4房間隔、連809方呎平台及842方呎天台，望啟德體育園及九龍東景；業主叫價10萬元，議價後減9200元或9.2%，以9.08萬元承租，實用呎租約75元。上述單位業主2022年以約4830萬元買入，享租金回報率約2.3厘。

內地優才租匯璽兩房 呎租61元

此外，內地優才來港，繼續帶動租務成交；中原分行經理葉添水表示，南昌站匯璽第2A期2B座中低層K室，實用面積441方呎兩房間隔，以月租2.68萬元獲內地優才承租，實用呎租約61元；業主2017年4月以980.8萬元買入，租金回報率3.3厘。