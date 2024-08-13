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內地客1.8萬租御海灣平台戶 同類新高

【明報專訊】正值暑期住宅租務旺季，多區均錄得高價租務成交；祥益地產區域董事黃慶德表示，屯門半新盤御海灣第1座低層連平台特色戶，實用面積448方呎兩房間隔連188方呎平台、可望海景，以1.8萬元租出，實用呎租逾40元，租金料創屋苑同類單位新高。黃指出，租客為內地客，願預繳一年租金約21.6萬元，故業主願減價500元或2.7%；業主今年以約838萬元購入，享租金回報率2.6厘。

嘉峯匯天台戶月租逾9萬

另屯門兆康NOVO LAND新錄租務成交；美聯聯席區域經理李進豪表示，屋苑第1A期1座低層H室，實用面積235方呎開放式房設計，以1.22萬元租出，實用呎租逼近52元，料創屋苑同類單位新高，月租較之前多200元或1.6%；業主2022年以363.8萬元一手購入，享租賃回報率逾4厘。

市區成交方面，利嘉閣分行經理薛丁武表示，啟德嘉峯匯一個頂層特色戶，新近獲內地租客承接；單位實用面積1206方呎4房間隔、連809方呎平台及842方呎天台，望啟德體育園及九龍東景；業主叫價10萬元，議價後減9200元或9.2%，以9.08萬元承租，實用呎租約75元。上述單位業主2022年以約4830萬元買入，享租金回報率約2.3厘。

內地優才租匯璽兩房 呎租61元

此外，內地優才來港，繼續帶動租務成交；中原分行經理葉添水表示，南昌站匯璽第2A期2B座中低層K室，實用面積441方呎兩房間隔，以月租2.68萬元獲內地優才承租，實用呎租約61元；業主2017年4月以980.8萬元買入，租金回報率3.3厘。

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