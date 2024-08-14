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代理短炒錦鞍苑 逾3個月帳賺兩成 兩房已補價400萬沽 實呎9975元

【明報專訊】上周五行會成員、經民聯副主席林健鋒與金管局副總裁阮國恒會面後，於記者會訴說地產代理經營苦况，更一度感觸落淚，但近日市場卻有消息指有代理短炒居屋獲利。該名代理今年4月底以335萬元購入樓齡約37年的馬鞍山錦鞍苑一個兩房戶，低於市價水平，單位剛收樓便隨即放售，持貨3個多月帳面獲利65萬元或19%，為市場近月不多的短炒獲利個案。另外，早前跌勢急勁的新界西居屋，近月做價亦見起色，天水圍天頌苑更有單位較半年前、即樓市「撤辣」前做價升14%。

明報記者 歐陽慧恩

市場人士透露，錦鞍苑C座中層10室，實用401方呎，可遠眺部分海景，以420萬元已補價放盤不足一個月，終以400萬元易手，實呎9975元。據了解，單位原業主為一名區內地產代理。翻查成交紀錄，該單位對上兩層同座C室，面積、間隔及景觀均相若，2018年曾以588萬元已補價成交，現成交價與高峰期仍存明顯差距，亦反映該名代理4月底購入價較高峰期折讓逾四成。

天頌苑3房432萬沽

較「撤辣」前升14%

另祥益地產高級分行經理林家倫表示，天頌苑B座中層6室，實用650方呎，3房1套間隔，日前獲區內綠表客以432萬元未補價承接，呎價6646元。據了解，單位同座高層6室，今年2月未「撤辣」前以378萬元未補價易手，是次成交價較約半年前升54萬元或14%。最新成交之單位原業主則於2000年以約89萬元購入，帳面賺343萬元或3.9倍。

世紀21奇豐分行經理楊麗娟亦稱，沙田愉翠苑愉能閣低層03室，實用519方呎，兩房間隔，享開揚景，近日以498萬元未補價易手，實呎9595元。原業主2016年3月380萬元未補價購入，持貨逾8年，帳面獲利118萬元或31%。

逸雅苑3房未補價368萬沽 升6倍

除了大型私人屋苑錄得長情業主沽貨勁賺個案外，老牌居屋或公屋亦錄得同樣成交。中原高級分區營業經理黃達雄指出，大埔居屋逸雅苑A座高層16室，實用566方呎，3房間隔，原叫價450萬元，經議價後終以368萬元未補價沽出，實呎6502元。原業主1991年54萬元未補價購入，持貨約33年，帳面賺314萬元或5.8倍。

長安邨3房未補價278萬沽

26年升12倍

利嘉閣首席分區市務董事彭錦添表示，青衣公屋長安邨安泊樓中層22室，實用485方呎，3房間隔，新近以278萬元未補價易手，實呎5732元。原業主1998年22.2萬元未補價向房委會購入，持貨約26年，帳面獲利255.8萬元或11.5倍。

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