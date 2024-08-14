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PRINCE WESIDENCE轉售為租 1房連家俬月租1.6萬起

【明報專訊】何文田太子道西再有全新樓盤登場。其士集團（0025）位於太子道西292號的單幢項目PRINCE WESIDENCE，物業已屆現樓，不過發展商未有將單位推售應市，反而全幢放租，最快本周內對外開放項目位於12樓全層共5伙示範單位，並進行招租。

其士物業發展部銷售及市場經理曾家進解釋，因應市場需求，故作出此決定，預期可吸引對傳統豪宅區及名校網有興趣的租客，現階段會抽出分層1房和兩房單位放租，1房戶連家具入場月租約1.6萬元，目標呎租介乎51至69元。此外，曾又指考慮提供不同租務計劃，包括租戶可選連家俬租住方案，更附設車位可供出租，不排除日後連租約放售單位。樓盤提供58伙，包括50伙實用面積329至579方呎分層戶，另有8伙為特色高層兩房至4房大單位，實用面積963至2528方呎。

FINNIE最快今日開價

樓花期長約21個月、宏安地產（1243）旗下鰂魚涌全新單幢項目FINNIE，料最快今日公布首張價單，發展商昨日開放設於尖沙嘴天文台道的示範單位予傳媒參觀，項目提供兩個示範單位，分別為1房及兩房戶型，其中25樓D室屬實用面積270方呎1房戶，連裝修及家俬，客廳以深灰色牆面裝飾，配以米白色4人梳化，並擺放雲石圓桌作飯廳。浴室設淋浴間，浴屏門以「巴士門」設計。

瓏珀山本月累售4伙 吸金8800萬

新盤市場以銷售餘貨為主，但不乏大額豪宅成交，信置（0083）牽頭、已屆現樓的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，錄得本月第6宗成交，以7628萬元售出第3座2樓A室，實用面積2087方呎4房雙套間隔、實呎約3.65萬元，代理消息指買家為本地家族，項目本月暫套現共逾4.3億元。另同區由華懋及港鐵（0066）合作發展的瑜一‧天海，亦售出第1B座1樓C室特色戶，實用317方呎1房間隔，連237方呎平台，成交價805.27萬元、實呎2.54萬元；整個瑜一系列，去年開售至今累沽464伙，套現79.6億元。

新地（0016）沙田已屆現樓的瓏珀山，最新亦標售兩伙，其中Crown Tower的17樓C室，實用1494方呎4房戶，連車位成交價2720萬元、實呎1.82萬元。項目本月累售4伙，吸金近8800萬元。

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