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利奧坊‧壹隅屆現樓 高層景觀開揚

【明報專訊】九龍區近期不乏新樓盤入伙，其中恒地（0012）旗下大角嘴利奧坊‧壹隅，於2022年4月起以樓花形式銷售，並於早前交樓，發展商開放兩個現樓示範單位，以及住客會所予傳媒參觀；兩單位均位處高層，可遠眺西九都會景致。事實上，利奧坊系列，現時已成為大角嘴一帶的指標新派屋苑。

明報記者 江俊洋

攝影 曾憲宗

利奧坊‧壹隅為利奧坊系列第4期，是同系迄今5個期數（包括興建中的利奧坊‧首隅），規模最大，提供614個單位，位置上亦屬同系最接近港鐵奧運站的一期，鄰近有行人天橋直通港鐵奧運站及奧海城，日常起居及出行交通都方便。

行人天橋直通港鐵奧運站

利奧坊‧壹隅提供的戶型由開放式至3房，以及少量特色單位，實用面積184至800方呎。當中以1房戶為主打，實用面積由250至328方呎、共420伙，佔全盤單位總數近70%。至於入場門檻最低的標準開放式戶，實用面積206至209方呎，共80伙，佔項目單位總數13%。

全盤614伙 近七成屬1房設計

物業外觀採蝴蝶形設計，可減少住戶樓望樓情况，單位景觀亦較多元化，尤其向西南至西北的單位景觀較佳，主要外望深旺道及奧海城方向，中高層單位有機會享部分海景，甚至遠眺港島，視野開揚，惟要留意有可能面對車聲影響；向東北至東南單位，以同系利奧坊．曦岸樓景為主。

是次介紹兩個高層無改動現樓單位，首先參觀第2座27樓A室，實用面積405方呎兩房間隔，樓層高度約3.5米，提升室內空間感，大廳配以近落地大窗引光入室，近大門位置為開放式廚房，一旁外連露台。單位走廊通往兩間睡房，其中一間睡房設曲尺大窗，享單邊景觀，包括西九龍及昂船洲海景。

樓層高度3.5米 提升空間感

至於第2座27樓B室，實用面積328方呎，屬1房連儲物室間隔，玄關設有特色磁石牆用來擺放小物件，亦有隱藏式摺凳方便戶主穿鞋；天花設有鏡面儲物櫃，可見發展商在家居設計花上不少心思。

客飯廳以長方形開則，外連露台，向西南望海景及市景，睡房間隔方正，享同樣景觀，並裝有隔音屏以減低室外的汽車聲浪，房間相連儲物室增加收納量。浴室備有雙門設計，可通往大廳及儲物室，裝有鏡面多用途儲物櫃連USB充電位，天花設有藍芽喇叭。

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