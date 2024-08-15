中環中心呎價1.3萬 同區甲廈20年低 3184方呎4200萬沽 原業主5年帳蝕逾六成

明報記者

代理消息稱，上述中環中心低層11室，面積3184方呎，望恒生總行，原業主今年6月起以6200萬元放盤，至近日經議價後、透過公司轉讓股份方式、即「買殼」成交，作價4200萬元，呎價僅13,191元，期間累減2000萬元或32%。

翻查資料，中環中心對上低呎價紀錄要追溯至2005年7月，當時頂層79樓，全層面積13,213方呎，以逾1.58億元易手、呎價僅1.2萬元，今次成交呎價料為該廈、以至中環區甲廈近20年來新低。

原業主為投資者 向蔡志忠逾億元購入

資料顯示，由長實（1113）持有的中環中心，於2017年底以402億元，售予一批本地投資者75%業權，以出售樓面約122萬方呎計，呎價約3.3萬元；上述新成交單位原由資深投資者蔡志忠購入，並於2019年4月、即反修例風波爆發前以1.14億元售出、呎價3.58萬元，買家為林飛明及林堅等，持貨5年，帳面蝕約7200萬元或63%。

翻查資料，林飛明及林堅屬資深投資者，過去曾投資商廈，曾短炒金鐘力寶中心單位，二人於2016年8月以3738萬元購入該廈一個近2000方呎單位，同年12月以4439萬元易手，不足4個月內帳面賺約700萬元或19%。

投資商廈曾有不俗斬獲

此外，兩人於2015年，以3700萬元透過公司名議購入上環中遠大廈一個2350方呎單位，於2017年10月以7637.52萬元售出，呎價達3.25萬元，為該廈最高呎價紀錄，二人持貨兩年，大賺近4000萬元或逾1倍。

單位現月租11萬 買家享3.3厘回報

據悉，該中環中心單位現由基金公司租用，月租約11.68萬元，租期至2025年8月，新買家可享租金回報3.3厘。

事實上，近期中環甲廈接連錄得低價成交，原由觀瀾湖集團主席兼行政總裁朱鼎健等持有的皇后大道中九號高層全層，早前以3.1億元易手，以面積13,769方呎計，呎價僅2.25萬元，較2018年高峰時、成交呎價6萬元回落逾六成。

[香港地產]