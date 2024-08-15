星投資公司264萬 租太古廣場3期兩層

樓面涉逾3萬呎 租期10年

翻查資料，太古廣場3期18樓曾於2016年由雅居樂（3383）以月租154.62萬元租用、呎租約100元，2022年滿約後再分拆該層部分樓面出租；而19樓連同其他樓層共6層，則由法興於2020年以898萬元租用，以面積共98,815方呎計，當時呎租約90元，現時新加坡商富達亞洲控股提早預租，估計法興有可能削減部分樓面。

麻雀館逾1.4億購「舖王」家族灣仔舖

另一方面，已故「舖王」鄧成波家族早前以1.46億元、沽出灣仔駱克道414至430號偉德大廈地下A至C號地舖，面積約4300方呎，呎價3.4萬元，較兩年前意向價5.5億元，大幅減價4億元或73%； 而買家身分亦曝光，登記買家為興旺麻雀娛樂相關人士，而興旺麻雀娛樂目前正以月租68萬元租用上述舖位，即由租轉買。

至於鄧氏家族，於2018年以6.5億元購入地下至2樓商舖，以及樓上部分單位。

[香港地產]