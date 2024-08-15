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FINNIE均呎1.95萬推30伙 東區8年最低

【明報專訊】市場憧憬9月美國有機會減息之際，樓花期長約21個月、宏安地產（1243）旗下鰂魚涌芬尼街新盤FINNIE，公布首推30伙折實均呎19,503元，1房戶折實428.8萬元入場；宏安地產執行董事程德韻表示，項目明日對外開放設於尖沙嘴的示範單位、周六起收票，最快下周開售。

1房戶折實428.8萬入場

全盤提供90伙的FINNIE，首推30伙折實價428.8萬至758.6萬元，折實均呎不足2萬元，是自2016年9月南豐筲箕灣香島，以折實均價1.94萬元首推143伙後，8年來港島東區新盤首批折實均呎最低。程表示，是次推出1房戶佔20伙，全部折實價低於500萬元。

發展商設兩種付款方法，當中120天現金付款，最高直減折扣15%，以入場單位3樓A室為例，實用面積245方呎1房戶，折實價428.8萬元、折實呎價1.75萬元，亦是今批折實呎價最低單位；首推最貴為11樓C室，實用面積361方呎兩房戶，折實價758.6萬元、折實呎價2.1萬元。

建築期付款最高折扣10%

可留意是，建築期付款最高直減折扣10%，並設現金回贈，買家簽署臨約後指定日子內提前上會，可獲最高5%回贈，意味建築期買家可享相若於現金付款的總優惠。

翻查資料，FINNIE屬舊契項目，原由商人、有「越南朱」之稱的朱立基或有關人士持有，去年初以4.4億元售予第一集團，惟雙方其後取消交易，朱氏再重新放售，終由宏安地產以約4.3億元承接，以可建樓面約4.2萬方呎計，每方呎樓面價逾1萬元。

尚逸突擊加推17伙 周日發售

同屬港島單幢新盤、大鴻輝旗下西區德輔道西尚逸，昨晚突擊加推17伙，多屬中高層單位，敲定下周日（18日）發售。

新盤成交方面，中洲置業火炭星凱‧堤岸連錄3宗新成交，包括第2座40樓H室，實用面積259方呎開放式戶，獲投資者以545.9萬元購入，實呎2.1萬元；另香港興業（0480）和希慎（0014）合作的大埔林海山城，新售出第2座3樓A室，實用面積1160方呎3房間隔，成交價1484.8萬元、實呎1.28萬元。

[香港地產]

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