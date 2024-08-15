領峯4房875萬沽 呎價僅8865元

市場消息指出，上述領峯第6座中層左翼A室，實用面積987方呎，4房1套連儲物室間隔，以875萬元易手，實呎8865元，是屋苑成交呎價繼6月失守1萬元後，事隔兩個月再跌穿9000元水平。資料顯示，同座、同面積較高層A室，今年4月以950萬元售出，而低約20層的A室，2021年曾以1328萬元易手。

成交價較同類3年前高位挫34%

換言之，該類單位最新成交價，較4個月前低約75萬元或8%，較3年前同類低層單位價位更跌價34%；不過，資料顯示，今次沽貨之原業主，於2009年以約708萬元一手購入，持貨15年，帳面仍獲利167萬元或24%。

新界半新盤亦錄二手蝕讓；利嘉閣分區經理陳龍勳表示，屯門掃管笏上源連平台特色戶，實用面積351方呎1房間隔、連47方呎平台，原業主以299.8萬元放售，議價後以270萬元成交，即減價29.8萬元或約10%、實呎7692元，買家為外區客；原業主2022年以約400萬元買入，帳面蝕130萬元或33%，連其他使費有可能實蝕約146萬元或37%。

上源特色戶售270萬 業主輸近四成

另港島有迷你單位以低於300萬元易手；利嘉閣分區董事梁啟豪稱，大坑金樂居中層C室，實用面積159方呎開放式戶，以280萬元易手、實呎17,610元，料為物業2016年後即約8年來，首次有單位成交價跌穿300萬元；原業主2018年以約398萬元買入，持貨約6年，帳面蝕約118萬元或30%，若連各項使費計有可能實蝕約140萬元或35%。

[香港地產]