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新創建高層20萬租嘉道理道洋房

【明報專訊】正值暑期租務旺季，市場不乏大額私宅租務成交；一直由嘉道理家族持有的何文田加多利山嘉道理道洋房，新近以超過20萬元租出其中一幢，新租客料為新創建（0659）聯席行政總裁何智恒。

上述物業為嘉道理道雙號洋房，實用面積約4965方呎，位處單邊位置，據區內代理透露，單位原叫價約23.8萬元放租、意向實呎租金約48元，據悉洋房最新以月租逾20萬元租出、實呎租金逾40元。

物業由嘉道理家族持有

資料顯示，租客以Ho Gilbert Chi Hang登記，與新創建聯席行政總裁何智恒英文名字相同，料為同一人，租約期由今年10月初至2028年9月底，為期4年，若以月租逾20萬元計算，期內總租金開支約960萬元。

另美聯營業經理秦敏華指出，大角嘴LARCHWOOD低層B室開放式戶，實用面積210方呎，以1.45萬元租出、實呎租金69元，料創屋苑同類單位租金、呎租新高；業主去年初以約527.5萬元一手購入，租金回報率3.3厘。

大寶閣4房月租12萬 呎租49元

港島方面，市場消息指出，大坑大寶閣低層實用面積2465方呎B室、4房雙套間隔，以月租約12萬元租出、實呎租金約49元；業主早於1984年以225萬元購入，及後轉讓至相關人士名下，若以40年前購入價計，租金回報率高約64厘。

內地生呎租85元租尚譽開放戶

另美聯高級營業經理謝國安表示，北角尚譽極高層C室，實用面積170方呎開放式戶，獲內地生以1.45萬元承租，實呎租金逾85元，料創屋苑今年新高；業主2016年10月以約446.5萬元一手購入，租金回報率3.9厘。

[香港地產]

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