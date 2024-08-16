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海璇2B2期突上樓書 擬推30伙短期招標

【明報專訊】市場期待下月美國大有可能減息，發展商磨拳擦掌部署推售新盤，新地（0016）繼早前稱本季內推出啟德天璽‧天後，旗下另一豪宅項目北角海璇第2B-2期，昨日在無預告下突上載樓書。新地副董事總經理雷霆回應查詢時稱，配合下月美國有機會減息，集團計劃推出項目30伙單位，擬短期內招標，主要屬3房、4房大單位。

翻查資料，海璇2B-2期、2B-3期於2020年5月獲批預售，並已屆現樓，分別涉123伙及228伙。從樓書可見，海璇2B-2期只有1座住宅大樓，並細分為第3座、第3A座，前者主打逾1000方呎的3房至4房大單位（包括特色戶），實用面積1139至2127方呎；後者則提供開放式至兩房戶型，實用277至755方呎，單位主要交樓配套包括大金分體冷氣機、Miele廚房家電等。

公司客1.64億掃澐璟兩伙

市區豪宅在淡靜市况下仍有銷情；華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，新沽出第2座17樓A室、B室兩伙，實用分別1909方呎及1870方呎，同屬4房間隔，以8302.19萬及8102.55萬元售出、實呎均逾4.3萬元。據悉上述單位由同一組買家透過公司名義購入，總成交價逾1.64億元；澐璟2022年底推出至今累售262伙，共套現逾109.7億元。

另信置（0083）牽頭的現樓豪宅何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，以2674萬元售出1座23樓C室，實用764方呎，兩房間隔，實呎3.5萬元，而項目下周一加推1伙招標。本月至今項目已沽7伙，套現逾4.6億元，樓盤自2020年推售至今累沽61伙，總吸金逾61億元。

會德豐與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城PARK SEASONS，今日將開售148伙，包括70伙2B座單位。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目準買家預料主要來自將軍澳、東九龍的年輕客及家庭客。至於旗下已入伙的藍田KOKO ROSSO、KOKO MARE，黃表示最快本月底推售現樓餘貨。另大鴻輝旗下西區德輔道西尚逸，於周日（18日）開售17伙，項目自上月初開售迄今累售約107伙，佔可推售單位逾90%，套現逾6億元；而同系深水埗鴨寮街項目，料明年次季推，涉約160伙。

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