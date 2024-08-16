moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

杏花邨兩房8年來首跌穿500萬大關

【明報專訊】受經濟大環境不明朗因素影響，二手市場續錄低價成交，柴灣杏花邨兩房做價更8年來首次跌穿500萬元大關。中原地產分行經理梁希廉表示，杏花邨上月全月錄8宗成交，惟本月至近日才錄首宗成交，單位為18座低層8室，實用475方呎，兩房間隔，向西南，由於受東區走廊車聲影響，加上業主已移民約兩年，終以480萬元沽出，實呎10,105元，為屋苑自2016年2月後首次成交價低於500萬元。原業主因早於2009年4月268萬元購入，持貨約15年多帳面仍大賺212萬元或79%。

ONE HOMANTIN 3房4年實蝕三成

另資料顯示，何文田ONE HOMANTIN第1座低層G室，實用702方呎，3房1套間隔，以1180萬元易手、實呎16,809元；原業主2020年1560萬元購入，持貨約4年，帳面蝕380萬元或24%，連使費料實蝕約465萬元或30%。

天鑽3房741萬沽 4年半實蝕兩成

中原資深分區營業經理吳謙成指出，大埔半新盤天鑽9座低層D室，實用628方呎，3房間隔，採開放式廚房設計，以900萬元放盤，至近日終累減159萬元或18%，以741萬元易手，實呎11,799元。原業主2020年3月885.4萬元一手購入，持貨約4年半，帳面蝕144萬元或16%，連使費料實蝕約185萬元或21%。

中原副區域營業經理王勤學稱，元朗蝶翠峰12座低層C室，實用501方呎，兩房間隔，以398萬元沽出，實呎7944元，做價為屋苑除5期尚．悅嶺外的8年新低。原業主2017年5月465.8萬元買入，持貨約7年，帳面蝕67.8萬元或近15%，連使費料實蝕約90萬元或19%。

蝶翠峰兩房398萬沽 7年實蝕兩成

富誠地產物業顧問駱承德表示，樓齡達48年的黃大仙單幢樓鳳寶大廈，錄得中層E室成交，單位實用240方呎，現為開放式間隔，附簇新簡裝，於4年前開始以450萬元放售，其後隨市况下調叫價，至近日以210萬元成交，呎價8750元，累減240萬元或53%。原業主2017年298萬元購入，持貨約7年帳面蝕88萬元或約30%，連使費料實蝕約97萬元或33%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款