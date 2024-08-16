影岸‧紅3房2.7萬租 較兩年前升兩成

【明報專訊】正值暑假租賃旺季，租盤渴市，以東涌為例，上月錄近百宗租賃成交，本月亦累錄逾50宗，但租盤短缺，區內租賃成交速度放緩。中原分行經理曹嘉華表示，東涌藍天海岸3期影岸‧紅A座極高層A室，實用780方呎，3房1套間隔，享海景，月租叫價2.8萬元，放盤3日以2.7萬元租出，實用呎租35元。據悉該單位對上租約2022年6月簽訂，當時月租2.2萬元，即租金兩年間貴5000元或23%；業主2021年12月1095萬元買入，租金回報約3厘。
內地生1.48萬租University Hill
鄰近大學的新入伙屋苑租盤持續受內地生歡迎。中原分行經理梁建禮表示，鄰近香港中文大學的大埔白石角University Hill，其中位於2B期3座中層B1室，實用面積379方呎、1房連儲物房間隔，以1.55萬元放租，最終以1.48萬元租出，實用呎租約39元，租客為一名內地男生；業主去年約611萬元一手購入，租金回報約2.9厘。
同區洋房亦錄租務成交。美聯高級營業經理黃國清表示，大埔比華利山別墅萊茵道單號屋，實用面積1606方呎，原則5房1套間隔，業主以4.6萬元放租約3個月後，獲外區客以月租4.35萬元承租，實用呎租約27元。業主2021年1590萬元購入，租金回報3.3厘。