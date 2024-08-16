影岸‧紅3房2.7萬租 較兩年前升兩成

內地生1.48萬租University Hill

鄰近大學的新入伙屋苑租盤持續受內地生歡迎。中原分行經理梁建禮表示，鄰近香港中文大學的大埔白石角University Hill，其中位於2B期3座中層B1室，實用面積379方呎、1房連儲物房間隔，以1.55萬元放租，最終以1.48萬元租出，實用呎租約39元，租客為一名內地男生；業主去年約611萬元一手購入，租金回報約2.9厘。

同區洋房亦錄租務成交。美聯高級營業經理黃國清表示，大埔比華利山別墅萊茵道單號屋，實用面積1606方呎，原則5房1套間隔，業主以4.6萬元放租約3個月後，獲外區客以月租4.35萬元承租，實用呎租約27元。業主2021年1590萬元購入，租金回報3.3厘。