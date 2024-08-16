moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

影岸‧紅3房2.7萬租 較兩年前升兩成

【明報專訊】正值暑假租賃旺季，租盤渴市，以東涌為例，上月錄近百宗租賃成交，本月亦累錄逾50宗，但租盤短缺，區內租賃成交速度放緩。中原分行經理曹嘉華表示，東涌藍天海岸3期影岸‧紅A座極高層A室，實用780方呎，3房1套間隔，享海景，月租叫價2.8萬元，放盤3日以2.7萬元租出，實用呎租35元。據悉該單位對上租約2022年6月簽訂，當時月租2.2萬元，即租金兩年間貴5000元或23%；業主2021年12月1095萬元買入，租金回報約3厘。

內地生1.48萬租University Hill

鄰近大學的新入伙屋苑租盤持續受內地生歡迎。中原分行經理梁建禮表示，鄰近香港中文大學的大埔白石角University Hill，其中位於2B期3座中層B1室，實用面積379方呎、1房連儲物房間隔，以1.55萬元放租，最終以1.48萬元租出，實用呎租約39元，租客為一名內地男生；業主去年約611萬元一手購入，租金回報約2.9厘。

同區洋房亦錄租務成交。美聯高級營業經理黃國清表示，大埔比華利山別墅萊茵道單號屋，實用面積1606方呎，原則5房1套間隔，業主以4.6萬元放租約3個月後，獲外區客以月租4.35萬元承租，實用呎租約27元。業主2021年1590萬元購入，租金回報3.3厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款