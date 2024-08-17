CCL失守140關8年首次 低高位27% 按周跌1.26% 今年累跌5.45%

明報記者 林尚民

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，7月底美國議息前一周，樓市觀望氣氛濃厚，而且新盤銷情放緩，樓價跌勢未止。事實上，CCL最新報139.18點，按周跌1.26%，並連跌兩周共1.37%，本周CCL屬近8年、即411周以來新低，重返2016年9月底時水平，而今年累跌5.45%；最新指數較2021年8月191.34點歷史高位，下跌27.26%。值得一提的是，雖然今年市場有「撤辣」效應，但CCL迄今已較去年底的147.21點，累計下跌約5.45%，接近去年全年6.1%的跌幅。

今年首8月跌幅已近去年全年

此外，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報139.66點，按周跌1.32%；CCL（中小型單位）報138.40點，按周跌1.28%；CCL（大型單位）報143.13點，按周跌1.17%，連跌兩周共1.84%，四大指數同錄跌幅，當中CCL Mass、CCL（中小型單位）齊屬近8年新低，同樣重返2016年9月底水平；CCL（大型單位）屬逾7年半新低，重返2017年1月中水平。

美聯黃建業：美減息料成樓市分水嶺

美聯集團（1200）主席黃建業表示，美國9月減息機會高唱入雲，勢成本港樓市「新分水嶺」，惟全城靜待減息，無論發展商、業主或準買家皆觀望後市，同時放慢出貨及入市步伐，致令目前的成交放緩，相信8月無論新盤及二手成交，皆極有機會為「撤辣」後單月新低。他又相信，目前樓價仍屬「反覆尋底」，即使減息亦不會立即回升，但會因應資金逐步流入而慢慢回穩，預料第四季樓市有機會出現「量升價穩」的局面。

周末預約睇樓回升4.9%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，部分二手業主願意跟隨市場降價，準買家趁減息落實前先行物色單位，帶動周末指標屋苑預約睇樓量回穩。據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄960組客戶於周末預約睇樓，較上周的915組增加4.9%，升勢持續四周，亦是近十個周末最多。

[香港地產]