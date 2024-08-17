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鄧成波家族沽九龍城舊樓 6年蝕六成

【明報專訊】樓市繼續調整，多區均見二手蝕讓，其中鄧成波家族曾收購一籃子單位的九龍城衙前圍道31號，其中一個舊樓單位最新以438萬元售出，該家族持貨約6年，帳面勁蝕近六成。

上述單位為衙前圍道31號其中一伙，實用面積約600方呎，最新以438萬元售出，實呎7300元。資料顯示，單位由鄧成波相關人士劉綺婷2018年以1020萬元購入，持貨約6年，帳面勁蝕582萬元或約57%。衙前圍道31至33號鄰近金．御門及九龍城市政大樓，現為樓齡約60年的6層高舊樓，鄧成波家族2018年時曾以約3677.1萬元連購4伙，當年成交價介乎691.9萬至1020萬元，以單位實用面積407至600方呎計算，收購平均呎價約1.7萬元。

玖瓏山銀主盤650萬沽 10年貶兩成

事實上，市場不乏銀主盤大幅貶值個案。中原地產副區域營業董事梁廣成表示，沙田九肚玖瓏山傲龍閣2座中層E室，實用面積692方呎，兩房1套連儲物房間隔，以650萬元易手，實呎9393元。單位於2014年以827.8萬元一手售出，及後淪為銀主盤，單位約10年間帳面貶值約177.8萬元或22%。

帝豪閣銀主盤1540萬沽 重返12年前

另中原地產分區營業經理姚文龍表示，西半山帝豪閣C座低層4室銀主盤，實用1027方呎，3房1套間隔，由銀主1540萬元售出，減價185萬元或約一成，實呎14,995元，做價重返屋苑2012年水平。業主2010年1330萬元購入，單位14年間帳面升值210萬元或約16%。

雋薈首租賃 內地生1.05萬租152呎

租務方面，被市場形容為旺角「龍牀盤」的雋薈，錄首宗租務成交。香港置業分行區域董事方文偉表示，雋薈低層C室，實用152方呎，開放式間隔，望樓景，以月租約1.05萬元租出，實用呎租約69.1元，租客為內地生；業主2022年1月357.2萬元一手買入，租金回報約3.5厘。

[香港地產]

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