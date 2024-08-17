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英皇娛樂逾50萬短租羅素街巨舖 變身快閃店

【明報專訊】曾經是全球最貴租金的商業街銅鑼灣羅素街，風光不再。羅素街大地主之一的英皇國際（0163），旗下羅素街22至24號全幢，獲英皇娛樂以逾50萬元短租形式租用一年，呎租僅57元，較2015年高峰時月租約750萬元、呎租858元低逾九成。據悉，英皇娛樂將該舖變身快閃店，並名為「0 e:ffect」期間限定店，用以推廣旗下新晉歌手及娛樂文化等，同時亦為「粉絲」提供獨特體驗，該舖已於昨日開幕。

2015年高峰期月租達750萬

上述羅素街22至24號，樓高3層，總面積約8740方呎，屬區內巨舖之一，英皇娛樂以月租逾50萬元租用約一年，估計租金總開支約600萬元。該舖地下設音樂直播專區，讓旗下歌手定期開LIVE，與樂迷接觸。另商舖亦設有不少打卡位，包括歌手們的衣帽間、韓式自拍亭等，亦會出售藝人周邊產品或聯乘精品等，同時亦會展出藝人私藏服裝。

資料顯示，上述商舖2015年由意大利內衣品牌LA PERLA以月租750萬元、呎租858元承租，該品牌2020年10月約滿離場後，英皇一度將該舖「借」予張敬軒開設婚紗店。至2022年5月及8月分別以短租形式，租予adidas×GUCCI及Esprit。當時市場消息指，Esprit月租約25萬元租用3個月，租期至2022年10月。商舖丟吉近一年後，去年9月由英國發展商Berkeley Group以約80萬元短租約一個多月後，該舖又再丟吉，最終由英皇娛樂短租該舖一年。

Mango 120萬承租中環1.9萬呎舖

另外，泛海國際（0129）持有、位於中環皇后大道中泛海大廈地下及一層，面積約1.9萬方呎，獲服裝店租用，據悉，有關租戶為西班牙時尚品牌Mango，月租約120萬元，呎租僅63元，比疫情爆發前低約20%，更比2014年英國品牌Topshop以高達300萬元承租價低約六成。自2020年Topshop遷出以來，該舖一直丟吉，今年4月曾獲瑞士高檔護膚品牌La Prairie短租1個月作期間限定店，市場人士估計，當時月租僅約50萬元。

荷李活商業中心劏舖 12年勁蝕九成

市區劏舖再有大幅蝕讓，其中一名也門籍業主，最新分別以22萬元及40萬元售出旺角荷李活商業中心1樓兩舖，合共62萬元，其中面積114方呎17號舖以22萬元售出，料為商場歷年最低售價，呎價1930元。原業主2012年420萬元購入，帳面勁蝕398萬元或95%；另面積188方呎31號舖以40萬元售出，呎價2128元。原業主2012年450萬元購入，帳面蝕讓410萬元或91%。

[香港地產]

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