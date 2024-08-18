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海茵莊園開放式租1.43萬 同類新高

【明報專訊】租務市場持續暢旺，帶動租金上揚，將軍澳新晉屋苑海茵莊園一個200餘方呎的開放式戶，以月租1.43萬元獲承租，創同類單位租金新高。另新入伙盤元朗The YOHO Hub II首錄租務成交，一個近500方呎的兩房戶，月租1.9萬獲承租，呎租39元，呎租與同系The YOHO Hub相若。

迷你戶租金愈搶愈貴，將軍澳海茵莊園新高價租賃成交。利嘉閣分區董事蔡庭勇表示，屋苑最新的租務成交為2座高層C3室，實用217方呎，開放式戶望山景，以月租1.43萬元獲承接，租金為屋苑同類型單位新高紀錄，實用呎租約66元。業主今年5月以386萬元一手購入，現可享租金回報約4.4厘。

YOHO Hub II錄首宗租務

兩房1.9萬租出

翻查資料，屋苑1座高層A6室，實用約215方呎，今年6月以月租1.35萬元租出，呎租63元，以實用呎租計，上述租賃成交較對同類面積相若單位相比，呎租兩個月上升約4.7%。不過，該屋苑開放戶在去年9月曾以呎租68元租出，單位為1座高層B7室，實用204方呎，面積較最新租務成交略細約13方呎。

另新入伙盤元朗The YOHO Hub II首宗租務成交。美聯助理聯席董事陳鋒表示，有關單位為8座高層K室，實用490方呎，兩房連士多房間隔，業主早前以月租2萬元放租，獲租戶洽租，議價後減1000元或5%、以1.9萬元租出，呎租39元。業主今年6月以768萬元購入，現享租金回報2.9厘。

太古城本月暫錄13宗成交

據代理資料，同系The YOHO Hub B期2座高層D室，實用484方呎，同屬兩房連士多房間隔，在本月初以月租約1.85萬元租出，呎租約38元，即The YOHO Hub II的租金與同系B期相若。

二手買賣仍淡靜，惟獨龍頭屋苑鰂魚涌太古城受追捧，中原分區營業經理莊劍嵐表示，屋苑本月暫錄13宗成交，平均實呎約14,134元。最新一宗成交為廬山閣低層D室，實用670方呎，3房向東南，原業主放盤3年，近期將放售價調整至880萬元，終獲用家以845萬元承接，減價35萬元或4%，實呎12,612元。原業主2013年3月720萬元買入，持貨11年，帳面獲利125萬元或17%。

[香港地產]

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