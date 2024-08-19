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6市區新盤料下月登場 涉逾1900伙

【明報專訊】雖然新盤市况淡靜，但業界憧憬美國聯儲局9月有機會啟動減息，估計發展商將恢復大規模推盤攻勢，除鰂魚涌芬尼街FINNIE本月率先推出外，據本報統計，6個分佈於北角、灣仔、何文田太子道西及啟德的市區新盤，料下月起將魚貫登場，共涉逾1900伙。

新地將推天璽‧天 及海璇2B-2期

奉行「月月有樓賣」的龍頭發展商新地（0016），旗下3個項目共涉1104伙、即佔6盤總供應量近六成，焦點為啟德天璽‧天第1期，樓花期不足一年，提供906伙，涵蓋開放式至4房戶；另何文田太子道西233號新盤，屬與會德豐合作項目，提供75伙，將以接近現樓形式推售，估計短期內上載樓書。

此外，新地同系北角豪宅海璇，自2017年年底推出第1B期後，上周突擊上載第2B-2期樓書、涉123伙，早於2020年已獲批預售樓花同意書，現已屆現樓，提供277至逾2100方呎的開放式至4房戶；新地副董事總經理雷霆表示，配合下月美國有機會減息，集團計劃推出約30伙招標發售，主要屬3房、4房大戶。

維港‧雙鑽屆現樓 跑道區新焦點

作為近年新盤供應重鎮的啟德跑道區，亦有新盤部署登場。中海外（0688）旗下已屆現樓的維港‧雙鑽，已啟動軟銷宣傳，項目提供702伙，標準單位由開放式至3房間隔，另設特色戶。

單幢新盤方面，以會德豐旗下、提供約88伙的灣仔春園街項目最受注目，單位實用面積估計約300方呎起，主打一房等戶型；會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀曾表示，項目料可吸引在區內及鄰區工作的專才入市。

中小型發展商亦擬加入新盤戰，益兆旗下何文田太子道西現樓項目名鑽，相信快將推出；項目提供約80伙，標準戶涵蓋兩房至3房設計，實用面積逾400至800方呎，另設實用面積逾1000至1600方呎特色戶，稍後將開放現樓示範單位予傳媒參觀。

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