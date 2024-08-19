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御半山兩房租1.85萬 呎租40元同類新高

【明報專訊】雖然暑假漸進入尾聲，但住宅租務成交持續活躍，位處大學附近的半新盤租盤仍然搶手；屯門御半山第1座低層A室，實用面積468方呎兩房連書房間隔，以月租1.85萬元租出、實用呎租近40元，料兩者均創屋苑同類戶型新高，代理消息表示，新租客為3名就讀嶺南大學的內地生，並預付一年租金涉逾22萬元；業主2021年以850.26萬元一手購入，享租金回報率約2.6厘。

市區屋苑方面，香港置業營業經理黎俊華表示，荔枝角西九四小龍之一泓景臺，新錄第2座中層F室租務成交，實用面積490方呎兩房間隔，業主以約1.95萬元放盤，吸引外區客接洽，議價後微減500元或2.6%，以約1.9萬元租出，實用呎租約39元，新租客為家庭客；業主2016年以約600萬元購入單位，享約3.8厘租金回報率。

第一城362萬沽料蝕三成

買賣成交方面，中原副區域營業經理伍錦基示，沙田第一城第51座中層D室兩房戶，實用面積304方呎，新近以362萬元易手、實呎約1.2萬元，較市價低6%；原業主2021年中以510萬元入市，帳面已蝕148萬元或逾29%，連稅項及其他使費料實蝕約170萬元或逾33%。

此外，美國下月有可能減息，購買力回流二手市場；中原統計，十大屋苑過去周末兩日共錄12宗成交，按周無升跌，零成交屋苑包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園。另美聯統計，過去兩日十大藍籌屋苑錄約14宗買賣成交，按周增約17%，創自3月最後一個周末後的20個周末新高。

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