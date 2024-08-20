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新盤撻訂首8月338宗 多去年三成 扣除柏傲莊拆樓重建後取消交易 宗數爆疫後最多

【明報專訊】「撤辣」對樓市的刺激退卻，市場更不乏新盤買家撻訂，據中原最新統計，今年次季新盤撻訂錄約149宗，雖較首季錄約159宗減6%，但連續兩季破百宗，而上半年撻訂總數為308宗，較去年全年261宗高18%。綜合本報統計，連同第三季、即7月至今新增約30宗撻訂，今年迄今新盤撻訂總數達338宗，比去年全年增30%，扣除大圍柏傲莊III近年的撻訂個案，屬2020年、即爆疫當年錄約424宗後4年新高。

綜合市場資訊，2020年至2022年，新盤市場分別錄約424宗、465宗及430宗撻訂，為近年高位，惟可留意是，新世界（0017）在2021年夏天公布，旗下大圍柏傲莊III因建築質量出問題而拆卸重建，導致該盤2021年、2022年分別錄約130宗、270宗取消交易（發展商並無向相關買家沒收訂金）。扣除上述柏傲莊III取消交易因素，2021年、2022年新盤市場估計分別錄約335宗、160宗撻訂。

換言之，以今年迄今新盤市場錄約338宗撻訂計，屬2020年爆疫以來的4年新高。以2020年全年1.48萬宗一手成交、424宗撻訂計，撻訂比例約為2.9%；今年首8個月暫錄1.02萬宗一手成交、338宗撻訂計，撻訂比例則約3.3%。

個別撻訂後發展商劈價逾三成重售

近日較矚目的新盤撻訂，為新地（0016）馬鞍山雲海別墅，屋苑Lily Avenue11號別墅，實用2153方呎，買家2019年底以逾5466萬元購入，當時採5年長成交期，惟新近已終止買賣合約，料遭沒收17%訂金涉近930萬元。至於次季149宗一手私宅撻訂，最多為中海外（0688）啟德跑道區維港1號涉29宗、其次為長實（1113）及新地合作的屯門青山公路飛揚一期涉26宗、長實洪水橋#LYOS排第三，涉15宗。上述149宗撻訂中，截至6月當中83宗已成功重售，佔比為56%，較首季重售比例59%，略低3個百分點。另上述維港1號、飛揚一期撻訂單位的重售比例均逾七成，分別錄79%及73%，分別有23伙、19伙原撻訂單位再沽出；#Lyos則有5伙原撻訂單位再沽出，佔比33%。

有發展商追差價 料業主撻訂或趨審慎

值得留意的是，部分重售的原撻訂單位降價幅度高達三成；以五礦（0230）油塘蔚藍東岸為例，近日錄約8宗撻訂重售個案，降幅介乎10%至32%，其中3座高層F室，實用318呎一房戶，原成交價約782.1萬元、實呎2.45萬元，買家4月撻訂，發展商同月再以約532.2萬元售出、實呎1.67萬元，降價32%。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，由於有發展商追收撻訂單位重售後的差價，料業主決定撻訂前會傾向審慎。

明報記者

[香港地產]

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