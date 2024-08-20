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24/7 FITNESS 2800萬購油麻地巨舖

【明報專訊】雖然舖位市道疲弱，但市場不時有租戶轉租為買個案，其中近年積極擴充、目前在港已有約100間分店的健身中心24/7 FITNESS，剛以2800萬元購入油麻地新填地街舖位，該公司原以月租15.5萬元承租上述物業。

轉租為買 現時月租15.5萬

有關物業位於新填地街142至148號59A3號地舖及1樓全層，地舖面積約560方呎，1樓則約5000方呎，共約5560方呎，本月初2800萬元售出，呎價約5036元，買家以Team Join Property Investment Limited作登記，公司股東為K88 Limited，過往曾租用舖位作24/7 FITNESS之用。事實上，有關物業由24/7 FITNESS於2022年起租用，月租約15.5萬元，即現時該公司屬轉租為買。原業主2021年以7350萬元連同其他地舖向鄧成波家族購入，目前仍有部分地舖未出售，故未能計算賺蝕金額。

另「小巴大王」馬亞木家族放售西營盤德輔道西160號頤庭酒店。世邦魏理仕指出，上述物業以招標形式放售，截標日期為9月26日。據悉，項目市值約5.88億元。世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，頤庭酒店全幢樓高24層，總批則建築面積約66,144方呎，2015年改建為酒店，提供93間客房，而物業地下至6樓為商業部分。資料顯示，物業前身為港健醫療中心，馬亞木2007年2.18億元購入，及後改建成現有酒店。

[香港地產]

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