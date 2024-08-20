moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

接管人放售鰂魚涌地盤 原由雅居樂33億收購

【明報專訊】內房雅居樂（3383）數年前積極進軍香港，惟近日繼大幅蝕讓九龍塘物業後，其收購的鰂魚涌英皇道992至998號及柏架山道2至16號住宅地盤，最新被接管人推出市場，以公開邀約形式出售，截止日期為10月2日。

料可建逾500住宅單位

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠指出，項目佔地約5萬方呎，最大可建樓面約44.8萬方呎，地盤已完成強拍及合併地塊等程序，並已完成一期平整工程，地政總署亦已批出基本條款。第一太平戴維斯投資部資深董事陳汝軒則表示，項目總收購成本約33億元，未來可興建逾500個住宅單位及逾190個車位。

百利保1.2億統一青山道地盤

另百利保（0617）近年積極併購長沙灣青山道一帶舊樓，其中青山道291至293號（單號），昨以底價1.2億元強拍，並由手持1號牌的富豪物業代理董事衞振聲，以底價統一業權。衞振聲表示，集團計劃把上述地盤與毗鄰的青山道301及303號合併發展，合併後地盤面積約5260方呎，目前正研究具體發展方案。

他指出，由於青山道301及303號屬二級歷史建築，集團正與政府部門研究保育細節，希望可保留上述歷史建築部分。對立法會正式三讀通過降低強拍門檻，他認為，新門檻有助增加發展商收購彈性，但仍需視乎經濟情况。對於市場預計美國最快9月啟動減息，衛振聲相信，屆時樓市將轉趨穩定。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款