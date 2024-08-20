接管人放售鰂魚涌地盤 原由雅居樂33億收購

料可建逾500住宅單位

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠指出，項目佔地約5萬方呎，最大可建樓面約44.8萬方呎，地盤已完成強拍及合併地塊等程序，並已完成一期平整工程，地政總署亦已批出基本條款。第一太平戴維斯投資部資深董事陳汝軒則表示，項目總收購成本約33億元，未來可興建逾500個住宅單位及逾190個車位。

百利保1.2億統一青山道地盤

另百利保（0617）近年積極併購長沙灣青山道一帶舊樓，其中青山道291至293號（單號），昨以底價1.2億元強拍，並由手持1號牌的富豪物業代理董事衞振聲，以底價統一業權。衞振聲表示，集團計劃把上述地盤與毗鄰的青山道301及303號合併發展，合併後地盤面積約5260方呎，目前正研究具體發展方案。

他指出，由於青山道301及303號屬二級歷史建築，集團正與政府部門研究保育細節，希望可保留上述歷史建築部分。對立法會正式三讀通過降低強拍門檻，他認為，新門檻有助增加發展商收購彈性，但仍需視乎經濟情况。對於市場預計美國最快9月啟動減息，衛振聲相信，屆時樓市將轉趨穩定。

[香港地產]