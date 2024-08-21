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新世界龍田村批建兩幢23層高住宅 伙華潤置地合作 涉約28萬呎樓面

【明報專訊】政府積極發展北部都會區，新世界（0017）與華潤置地合作的元朗龍田村項目其中一部分，已於6月獲批建築圖則，涉及近28萬元方呎住宅樓面。連同5月份新世界獲批圖則的粉嶺北烏鴉落陽項目，該公司兩個月內有兩個北部都會區項目獲批圖則，共涉約139萬方呎樓面。

據屋宇署最新資料，該署6月份共批出12份建築圖則，包括7項住宅及商住發展、1項商業發展等，除香港賽馬會山光道48號項目（詳見A1版）外，就要數到上述元朗龍田村項目，該地盤獲批建2座23層高（在兩層地庫及兩層基座之上）住宅大樓連會所設施，涉及約27.95萬方呎住宅樓面。翻查資料顯示，新世界早前曾與華潤置地簽訂全港首個《北部都會區項目合作協議》，其中兩幅位於元朗南一帶的用地，佔地近15萬方呎，預計可建樓面面積共約72萬方呎，提供約1800伙住宅單位。

連續兩月批北都項目共涉139萬呎

另新世界同系尖沙嘴漢口道43至49A號項目，獲批建1幢24層高商住項目，當中住宅樓面涉及3.96萬方呎，另9.9萬方呎屬非住宅樓面，總樓面約13.88萬方呎。而大鴻輝或相關人士持有的深水埗褔華街54至60號，獲批建1座23層高（在3層基座之上）的商住物業，涉及34375方呎住宅及4826方呎非住宅樓面，合共3.92萬方呎樓面。

新世界漢口道批建1幢24層高商住項目

此外，華懋、港鐵（0066）合作的東涌牽引配電站項目修改圖則，由原先的5座改為批建兩座44至45層高（在5層基座之上）住宅連會所，以及政府、機構或社區設施物業，住宅樓面涉約92.3萬方呎，與原有方案相若，惟非住宅樓面則縮減至約2.9萬方呎，較原來樓面大幅減少約8.9萬方呎或75%。

上半年4335伙動工 10年同期新低

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，據屋宇署最新數據，6月份私宅項目再現「零動工」，為有紀錄以來第9次，上半年累積動工量為4335伙，較去年同期的8295伙減少48%，為自2015年以來的10年同期新低。此外，6月全港共有5個項目，合共1136個私宅單位落成，較5月80伙增加逾13倍；至於今年上半年累計共6817伙私宅落成，較去年同期的7556伙減少近10%，為5年同期最少。

陳又稱，今年上半年私宅落成量僅達差估署預測全年22,267伙近31%，預料年內部分大型項目將陸續取得入伙紙，加上其他中小型項目，初步估計今年全年落成量料約1.6萬伙水平，未必能達到差估署全年預測的數字。

明報記者

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