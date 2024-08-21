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AVA 128「納米樓」首跌穿300萬

【明報專訊】雖然市場預期美國下月大有機會減息，但部分市區「納米樓」投資者率先蝕讓離場。市場消息指出，西營盤AVA 128低層B室，實用178方呎，開放式間隔，以293萬元易手，實呎16,461元，為該廈首宗低於300萬元成交，呎價亦為該廈新低。原業主為長線收租投資者，2015年400.2萬元一手購入，單計帳面已蝕107.2萬元或約27%，連使費料實蝕約119萬元或30%，為該廈目前最大宗蝕讓成交。

弦海兩房443萬沽 5年實蝕205萬

中原地產分區營業經理巫國榮稱，屯門弦海高層E室，實用447方呎兩房間隔，開價560萬元，累減117萬元或約21%後，以443萬元沽出，屬屋苑兩房單位入伙後成交價新低，呎價更首度跌穿1萬元大關，實呎9911元。

原業主於2019年以625.83萬元一手買入，持貨5年帳面蝕182.8萬元或29%，連使費料實蝕約205萬元或33%。

譽88兩房472萬沽 11年實蝕7%

中原副區域營業經理王勤學表示，元朗本月暫錄約35宗二手買賣，較上月同期51宗減少約三成，其中區內譽88第2座低層G室，實用518方呎兩房間隔，以472萬元沽，為屋苑8年成交價新低，實呎僅9112元，跌穿1萬元大關，屬屋苑最少3年來呎價新低。原業主2013年4月487萬元一手買入，持貨約11年多帳面蝕15萬元或3%，連使費料實蝕34萬元或7%。

藍灣半島1房475萬沽 3年新低價

世紀21Q動力分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島本月暫錄5宗成交，較上月同期4宗增加25%，但做價續回落，最新成交位於5座中層H室，實用323方呎1房間隔，享樓景及部分海景，以475萬元易手，實呎14,706元，成交價為屋苑最少3年新低。原業主2009年250萬元購入，持貨約15年帳面賺225萬元或約九成。值得留意，同座高層H室今年2月底「撤辣」前以483萬元成交，現成交價比同類撤辣前還要低8萬元或約2%。

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