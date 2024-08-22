瑧譽兩洋房撻訂 買家共失3674萬 逾兩年前共約3.67億購入 近年最大宗新盤撻訂

明報記者

瑧譽設22幢洋房，其中19幢洋房的地庫附設居室（洋房買家須一併購買居室），據成交記錄冊顯示，項目2021年推出至今累售18幢洋房，套現約30億元。至於兩宗撻大訂，相關洋房原本均於2022年5月售出，包括9號洋房連9號居室（實用5201及650方呎），連雙車位以1.847億元售出，買家當時採兩年成交期，料遭殺訂10%涉約1847萬元；另12號洋房及12號居室（實用5200及615方呎），連雙車位以1.827億元售出，料同遭殺訂10%涉約1827萬元，兩宗共涉殺訂約3674萬元。

原業主5年前6600萬購KADOORIA

翻查資料，上述撻大訂洋房買家為林釵釵、陳慧珊，兩人與內地宇宙電路板設備（深圳）董事同名，料為同一人，當年入市須付15%「辣稅」，共涉逾5515萬元；兩人亦購入其他豪宅，如林釵釵曾入市何文田KADOORIA，包括於2019年以6600萬元購入一伙實用1571方呎單位、實呎4.2萬元。

值得一提，瑧譽15號屋2022年底以3.8億元、實呎4.14萬元售出，料為一手新例2013年實施後，成交價、呎價最高的新界一手屋苑式洋房。成交紀錄冊顯示，買家已更新支付條款，新成交價3.762億元，較原成交價低1%，扣除已付1900萬元訂金，餘款逾3.5億元需於本月20日或以前支付。

過去最矚目的一手豪宅撻訂，是會德豐銷售的山頂MOUNT NICHOLSON 16號洋房，實用7978方呎連花園，2018年底以逾7.21億元售出，惟買家於2019年初撻訂，以樓價5%計料遭殺訂約3609萬元。

雲海別墅撻訂貨重售 低5年前18%

另新地旗下馬鞍山雲海別墅，以4458萬元售出Lily Avenue11號別墅，實用2153方呎、實呎2.07萬元；該洋房原於2019年底以5466萬元售出、實呎2.54萬元，買家採5年長成交期，惟早前撻大訂，料遭沒收17%訂金涉930萬元。

換言之，新成交價比5年前低18%，但新買家採180日成交期，相信價錢差別，主要反映採取不同成交期付款。