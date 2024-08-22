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尚柏擬短期現樓推 涉112伙1房265呎起

【明報專訊】市場預料美國下月有機會減息，部分中小型新盤推售如箭在弦，其中麗展（0488）旗下元朗大棠大旗嶺新盤命名為「The Parkland 尚柏」，集團高級副總裁潘銳民表示，項目已獲批入伙紙及預售樓花同意書，擬短期以現樓形式登場，開價參考同區樓盤。尚柏樓高12層，提供112伙，主打1房至兩房，實用面積265至494方呎，其中1房戶佔87伙，兩房戶佔18伙，另設5伙連天台或平台特色戶，以及兩伙花園單位。

何文田太子道西相繼有全新盤登場，益兆集團旗下現樓項目名鑽，早前已上載樓書，發展商昨日首度開放兩個現樓連裝修示範單位予傳媒參觀，並已接受公眾預約參觀。

名鑽首開現樓示範單位

益兆集團銷售及營銷總監黃詩詠透露，項目目前已收到約50組客人預約參觀，主要為區內客，睇樓客將獲安排按時段參觀單位，並會留意市况推出首批單位，期望本月內公布銷售安排。

事實上，同樣坐落太子道西、其士（0025）的現樓項目PRINCE WESIDENCE，上周亦推出市場，惟發展商最新決定將全幢物業轉售為租，涉58個單位，入場月租約1.6萬元起；另新地（0016）、會德豐合作的太子道西233號項目，提供75伙，亦有望本季內登場。

FINNIE暫收逾500票 今晚截票

成為本月首個開賣的全新盤、宏安地產（1243）旗下鰂魚涌FINNIE，將於明日招標推售8伙特色戶，周六則以價單形式發售60伙，截至昨日，項目5日累收逾500票，以價單共60伙計，超額認購逾7倍，項目將於今晚7時截止認購。

本月一手市場表現疲弱，成交以銷售新盤餘貨為主，長實（1113）與港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast，最新標售第1A座15樓A室，實用面積1263方呎的4房1套戶，成交價3657萬元，實呎28,955元。

Blue Coast擬下周削優惠

長實營業部首席經理郭子威及營業部助理首席經理楊桂玲均表示，預期利率即將見頂，並步入減息期，將帶動新盤成交量及售價上升，因此項目擬下周起削減部分優惠，變相提價。Blue Coast自今年4月開售迄今累沽571伙，套現108億元，為今年推出的全新項目中，銷售金額最高的單一住宅項目，現有小量3房及4房待售。

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