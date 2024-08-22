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中環皇后大道中152號招標 市值14億

【明報專訊】中環罕有全幢商廈放售，高力國際及世邦魏理仕獲委託為聯合獨家代理出售中環皇后大道中152號甲廈，截標日期為10月8日，市值約14億元，若以商業面積約80,876方呎計，平均呎價約1.7萬元。

呎價1.7萬 鄰近中環中心

資料顯示，上述物業鄰近中環中心，為一幢28層高甲廈，樓齡約5年，向皇后大道中及威靈頓街，地盤面積約4030方呎，商業面積約80,876方呎。整幢物業為一梯一伙設計，29至30樓則為頂層特色樓層，前附設露台，地下至15樓可作銀行、商舖、餐飲或零售用途，17至30樓為寫字樓用途，每層平均面積由2531至3733方呎。資料顯示，中環中心一個低層11室，面積3184方呎，早前透過公司轉讓股份方式以4200萬元易手，呎價為13,191元，料為中環甲廈近20年來新低紀錄。原業主2019年4月1.14億元購入、呎價3.58萬元，帳面蝕約7200萬元或63%。

此外，中原（工商舖）獲委託代理葵涌葵德工業中心一籃子凍倉及加工廠的租賣事宜，物業位於1座2樓A、D至J室，面積2.97萬方呎，意向價約1.63億元，呎價約5500元，同時以每月約90萬元招租，呎租約30元。

另仲量聯行昨發表的《香港地產市場觀察》報告指出，截至上月底，整體甲廈市場空置率升至13.7%，但中環及港島東空置率略見改善，分別下降至12%和13.1%，按月下跌1個及3個百分點，而九龍東空置率按月上升0.5個百分點至18.8%。該行又指出，整體甲廈市場7月錄得負12.89萬方呎淨吸納量，主要與九龍東有大量空置樓面重投市場有關。整體市場租金按月下跌0.7%，中環和九龍東租金分別下跌0.8%和0.6%，而灣仔/銅鑼灣和港島東租金分別下跌0.6%和1%。

仲量聯行：甲廈空置率升至14%

仲量聯行香港董事總經理兼商業部主管鮑雅歷表示，甲級寫字樓租金由2019年高峰下跌36.5%，愈來愈多租戶物色優質商廈以提升辦公空間質素，因而帶動其租務需求。

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