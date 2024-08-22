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內地客630萬沽半山捌號1房 3年實蝕近半最傷

【明報專訊】雖然市場仍然憧憬美國有望於下月減息，但市場亦錄得多宗二手蝕讓個案。其中西半山半山捌號1個1房單位，本月初以630萬元售出，實呎守2萬元關口，但內地背景原業主持貨3年多，連使費勁蝕近一半。

資料顯示，上述單位為半山捌號1伙實用面積310方呎的高層C室1房戶，據悉原以800萬元放售，最新減價至630萬元易手，累減170萬元或21%，實呎20,323元。資料顯示，原業主以普通話拼音登記，料為內地背景人士，2021年逾945.9萬元一手購入，當年實呎高見30,512元，持貨逾3年，帳面勁蝕逾315.9萬元或33%。不過，由於原業主當年入市時須付樓價15%「辣稅」，連同佣金等使費，料實蝕約464萬元或約49%，料為該廈歷來最大宗蝕讓成交。

此外，香港置業首席分區董事劉浩勤指出，將軍澳廣場本月暫錄4宗二手成交，其中1座高層A室，實用662方呎，3房1套間隔，本月初以1028萬元放售，約3周即以約913萬元售出，累減115萬元或11%，實呎13,792元。

將廣3房913萬沽 3年實蝕24%

原業主2021年中1120萬元購入，持貨約3年，帳面蝕約207萬元，若連使費料實蝕約270萬元或約24%。

中原地產分行首席分區營業經理王秉義表示，鄰近港鐵奧運站的維港灣，位於9座高層B室，實用面積788方呎，3房1套連儲物房間隔，望全海景，原先叫價1580萬元，議價後降價100萬元，以1480萬元易手，實呎18,782元。原業主2015年7月1535萬元購入，持貨約9年，帳面蝕讓55萬元或4%，連使費實蝕約149萬元或一成。

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