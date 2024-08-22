moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

MOUNT PARKER 3房 獲內地客5.5萬承租

【明報專訊】內地客以大額租住市區物業。中原首席分區營業經理楊文傑表示，鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES中層B室，實用面積1186方呎，3房1套間隔，獲內地客以5.5萬元承租，實用呎租逾46元，業主2014年2946萬元一手購入，持貨10年，租金回報約2.2厘。

專才4.5萬租MY CENTRAL 3房戶

此外，中環嘉咸街MY CENTRAL入伙近6年，最新錄專才客承租3房戶個案。中原區域營業經理胡洛勇表示，一名在中環工作的專才客斥4.5萬元租住屋苑高層D室，實用面積811方呎，3房1套間隔，實用呎租55.5元。業主2017年2736萬元一手購入，持貨約7年，租金回報約2厘。

啟德1號兩房2.65萬租出 高市價逾4%

啟德1號（II）則有兩房租盤高市價租出，中原市務經理周靜嫻表示，屋苑5座高層F室，實用面積563方呎，大兩房間隔，以月租2.65萬元成交，實用呎租47.1元。值得留意，屋苑本月兩房戶月租徘徊於2.5萬元水平，上述租金較市價高約4%至6%。業主2017年1262.2萬元一手購入，租金回報約2.5厘。

內地生續覓租盤，利嘉閣高級經理鄭啟聰稱，將軍澳海悅豪園2座高層H室，實用606方呎，3房1套間隔，以月租約2.5萬元租出，實用呎租約41元，租客為科大內地生，並預付一年租金共約30萬元。業主2010年約395萬元買入，租金回報約7.6厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款