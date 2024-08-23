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黃埔兩房月租1.93萬 呎租50元同類新高

【明報專訊】恒地（0012）旗下紅磡必嘉坊‧曦匯，將部分單位轉為放租之際，同區指標屋苑紅磡黃埔花園新錄高價租務成交。中原分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園2期第10座高層B室，實用面積389方呎兩房單位，以1.93萬元租出、實用呎租50元，呎租創屋苑兩房新高、月租亦為同類400方呎以下兩房細單位新高。

業主2005年以218萬元購入，租金回報10.6厘。翻查資料，屋苑同類實用面積389方呎兩房細單位，之前錄得最高月租約為1.8萬元、實用呎租46元。換言之，上述新成交的租金水平，較紀錄推高約7%。

金融客1.7萬租利奧坊．壹隅1房

暑假雖然進入尾聲，但市區新入伙盤租務交投仍活躍。美聯區域經理劉志偉表示，大角嘴利奧坊．壹隅第1座中層P室，實用面積261方呎，1房間隔，獲從事金融行業的租客以月租1.7萬元承租，實用呎租65元。業主去年以約560.3萬元一手購入，租金回報3.6厘。此外，利嘉閣聯席董事李嘉輝表示，黃大仙現崇山6A座中層D室，實用面積827方呎，3房1套間隔，以3萬元租出，實用呎租36元。業主2012年以約1287萬元一手購入，租金回報2.8厘。

機師2.28萬租昇薈兩房

新界方面，東涌昇薈錄「即睇即租」成交，中原分行經理張奇瑋表示，昇薈第8座中層D室，實用面積671方呎兩房間隔，業主叫價2.5萬元放租，獲外籍機師睇樓後即場洽租，因見新舊租約可無鏠交接，減價2200元或約9%後，以2.28萬元租出、實用呎租34元；業主2013年506.09萬元買入，租金回報5.4厘。

中港商人3.1萬租Grand YOHO 4房

中原副區域營業經理王勤學表示，元朗Grand YOHO第8座中層F室，實用面積907方呎，4房1套間隔，以3.1萬元租出、實用呎租34元，租客為中港商人；業主2018年以1640.4萬元一手買入，租金回報約2.3厘。

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