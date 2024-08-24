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新地擬拆帝景酒店重建住宅 涉674伙 主打中小型戶 較原改裝方案微增13伙

【明報專訊】雖然去年開始，經濟活動逐漸復常，惟本港旅遊業和酒店業前景仍充滿挑戰，早於2022年已獲准改裝作住宅、新地（0016）旗下汀九帝景酒店，新近再向城規會提交規劃申請，擬拆卸重建帝景酒店為住宅，預計提供674伙中小型單位，較全幢改裝提供私宅數目，輕微增加13伙或2%，另設長者日間護理中心，但總樓面則維持約32.46萬方呎，預計2028年落成。

據城規會文件顯示，上述申請地點位於汀九荃灣內地段第5號，及丈量約份第399約地段第429號，現時為帝景酒店，提供688間酒店房間。

住宅樓面近32萬呎 每戶平均469呎

項目地盤面積約6.9萬方呎，現坐落於住宅（乙類）地帶，住宅部分地盤面積約6.53萬方呎，計劃以地積比率4.85倍發展，擬建一幢住宅及一幢綜合用途物業，樓高分別約14層和15層高，提供674伙、平均面積469方呎的住宅單位，涉樓面約31.65萬方呎。 

料容納1820人居住 4年後落成

此外，項目亦擬設立一間長者日間護理中心，名額60個，涉樓面約8181方呎，而整個項目總樓面維持約32.46萬方呎，料住戶數目可容納約1820人，預計2028年落成。 

設長者護理中心 涉8181呎

翻查資料，新地於2021年6月（當時本港正處於第4波疫情爆發，食肆、健身室等出現群組感染），向城規會申請將帝景酒店作全幢改裝，改劃擬提供不多於661伙的住宅項目，一層最多62伙，涉約31.65萬方呎樓面（包括1.81萬方呎會所）；項目另設一間長者日間護理中心涉約8181方呎樓面，總樓面32.46萬方呎，城規會於2022年6月已批准有關申請。

長實4間酒店擬改劃成住宅

事實上，除新地外，部分龍頭發展商亦有將旗下酒店申請改作住宅的舉動，其中以長實（1113）最為積極，先後就旗下4個酒店項目，包括天水圍嘉湖海逸酒店、馬鞍山海澄軒、紅磡海灣軒海景酒店、海韻軒酒店，申請改裝或重建住宅，前3間酒店已獲批准作住宅發展，若全數項目獲批，料將提供逾5000伙住宅。

此外，有財團就持有的元朗牛潭尾夏威夷豪園以南一幅約2.12萬方呎的住宅用地，申請放寬地積比率，以及建築物高度限制，以發展一幢3層高分層住宅，提供5伙平均面積約829方呎的住宅單位，總樓面約5095方呎，預計於2027年落成。

明報記者

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