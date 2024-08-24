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新地3市區新盤擬下月推 涉1104伙

【明報專訊】政經界憧憬美國聯儲局9月有機會啟動減息步伐，預計本地發展商將恢復大規模推盤攻勢；其中奉行「月月有樓賣」策略的龍頭發展商新地（0016），旗下3個市區全新盤已蓄勢待發、共涉1104個單位，有機會於9月起魚貫登場，當中焦點為北角豪宅海璇，自2017年年底推出第1B期後，上周突擊上載第2B-2期樓書共涉123伙。

海璇第2B-2期擬推30伙招標

上述海璇第2B-2期，早於2020年已獲批預售樓花同意書，目前已屆現樓，提供277至逾2100方呎的開放式至4房戶。據了解，發展商近日開始安排地產代理，率先參觀現樓示範單位和住客會所。

新地副董事總經理雷霆早前回應查詢指出，配合下月美國有機會減息，集團擬推出海璇第2B-2期約30伙招標發售，主要屬3房、4房大戶。

九龍方面，新地上半年已率先推售啟德跑道區天璽‧海，同系位於啟德內陸地段的天璽‧天第1期亦準備就緒；項目樓花期不足一年，提供906伙，為新地今年另一焦點市區新盤，戶型涵蓋開放式至4房。

新地代理總經理胡致遠表示，項目樓書預計9月初上載，計劃於本季內推售，開價除參考同區樓盤外，亦會參考港島及九龍豪宅項目 。

天璽‧天第1期料9月初上載樓書

至於另一九龍全新樓盤，則是與會德豐等合作的何文田太子道西233號項目，涉75伙，料短期內亦將上載樓書，以接近現樓形式登場。

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