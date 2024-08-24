moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

匯璽3房售3600萬 新港人業主輸三成

【明報專訊】樓市氣氛淡靜，二手市場不乏蝕讓成交，其中南昌站上蓋匯璽，新錄蝕逾千萬元成交；資料顯示，匯璽2A期海鑽匯高層單位，屬實用面樍1812方呎3房連套房間隔，新近以3600萬元易手、折合實呎19,868元，據悉原業主為新香港人，於2021年7月4638.09萬元一手買入，持貨約3年，帳面蝕逾1038萬元或22.4%，計及各項交易費用後，有可能實蝕逾1254萬元或27%離場。

溱岸8號3房1650萬沽 蝕近一成

同屬鐵路盤的沙田溱岸8號，亦新錄二手蝕讓；利嘉閣高級區域董事郭建民表示，屋苑第1座中層B室，實用面積935方呎3房1套間隔、望城門河景，原業主以1900萬元放盤，減價250萬元或約13%後，以1650萬元成交，實呎17,647元；原業主2018年以約1700萬元入市，持貨6年，帳面蝕50萬元或3%，連使費有可能實蝕約147萬元或約9%。

藍灣半島3房賣738萬 料實蝕202萬

港島屋苑亦見蝕讓，世紀21Q動力執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島第7座中層H室，實用面積565方呎3房1套戶，原業主去年10月以938萬元放售，累減200萬元或21%後，以738萬元成交、實呎13,062元。

原業主於2019年初以890萬元購入，持貨逾5年，帳面蝕152萬元或17%，計及稅項和其他使費，料實蝕約202萬元或約23%。

事實上，本港二手樓價繼續調整，具體反映7月29日至8月4日市况的中原城市領先指數CCL，最新報138.61點，按周跌0.41%，指數連跌3周共1.77%。中原研究部高級聯席董事楊明儀稱，CCL距離向下逼近138點目標，僅0.61點或0.44%。可留意是，本周CCL屬近8年新低，重返2016年9月底水平，今年迄今指數累挫5.84%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.56%。

CCL按周跌0.4% 今年累挫近6%

另外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報139點，按周跌0.47%；CCL（中小型單位）報137.68點，按周跌0.52%。兩項指數齊跌兩周，均為近8年新低；而CCL（大型單位）報143.25點，則按周微升0.08%，繼續處於2017年1月中的逾7年半低位。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款