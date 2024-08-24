夫婦客2.05萬租海之戀一房 呎租52元

家庭客4.5萬租寶馬山花園3房

港島方面，豪宅屋苑錄得租務成交；利嘉閣分區董事梁啟豪表示，信和集團持有的北角半山寶馬山花園，新錄第1座低層D室租務成交，實用面積約920方呎3房1套間隔，最新以4.5萬元租出、實用呎租約49元，新租客為家庭客。

藍灣半島3房套獲同區客2.6萬承租

另美聯物業分行高級營業經理黃志佳表示，小西灣藍灣半島第5座中高層D室，實用面積約616方呎3房連套房間隔，望藍塘海峽海景，獲同區客以2.6萬元承租、實用呎租逾42元。

上述物業業主2007年以約399萬元購入，享租金回報率7.8厘。

內地客7萬租西半山老牌名廈4房

半山區老牌名廈租盤於暑假亦獲承接；中原高級資深分區營業經理梁志昌表示，西半山旭龢道、樓齡逾30年的老牌名廈秀麗閣中層B室，實用面積1917方呎4房1套間隔，享海景，業主以8萬元放租，獲得內地客洽租，經議價後減價1萬元或12.5%，以7萬元連車位租出，實用呎租約36.5元。

業主2003年以900萬元購入單位及車位，享租賃回報率9.3厘。