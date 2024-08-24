moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

夫婦客2.05萬租海之戀一房 呎租52元

【明報專訊】雖然暑假臨近尾聲，但住宅租務氣氛仍活躍；中原高級資深分區營業經理陳麗嫦表示，荃灣海之戀8月至今暫錄約15宗租賃成交，其中屋苑第7座高層C室，實用面積391方呎一房間隔、享荃灣海景，業主以月租2.15萬元放盤，議價後減1000元或4.7%，以2.05萬元租出，實用呎租逾52元，新租客為一對夫婦；業主2022年以895萬元買入，享約2.8厘租金回報率。

家庭客4.5萬租寶馬山花園3房

港島方面，豪宅屋苑錄得租務成交；利嘉閣分區董事梁啟豪表示，信和集團持有的北角半山寶馬山花園，新錄第1座低層D室租務成交，實用面積約920方呎3房1套間隔，最新以4.5萬元租出、實用呎租約49元，新租客為家庭客。

藍灣半島3房套獲同區客2.6萬承租

另美聯物業分行高級營業經理黃志佳表示，小西灣藍灣半島第5座中高層D室，實用面積約616方呎3房連套房間隔，望藍塘海峽海景，獲同區客以2.6萬元承租、實用呎租逾42元。

上述物業業主2007年以約399萬元購入，享租金回報率7.8厘。

內地客7萬租西半山老牌名廈4房

半山區老牌名廈租盤於暑假亦獲承接；中原高級資深分區營業經理梁志昌表示，西半山旭龢道、樓齡逾30年的老牌名廈秀麗閣中層B室，實用面積1917方呎4房1套間隔，享海景，業主以8萬元放租，獲得內地客洽租，經議價後減價1萬元或12.5%，以7萬元連車位租出，實用呎租約36.5元。

業主2003年以900萬元購入單位及車位，享租賃回報率9.3厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款