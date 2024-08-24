moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

LP10 三個月首錄成交 4房售3260萬

【明報專訊】綜合市場資訊，8月至今整體一手成交錄約340宗，發展商繼續主力銷售餘貨，其中入伙逾兩年、南豐旗下將軍澳日出康城LP10，新沽出第1B座52樓A室，屬實用面積1604方呎4房4套間隔，透過招標售出，連車位成交價3260萬元、實呎2.03萬元。

據LP10成交紀錄冊顯示，上述買家享120天成交期，是次為項目相隔約3個月後，再錄得一手新成交。LP10今年迄今累沽13伙，大部分為高層戶，亦包括特色戶。

FINNIE一房平台戶611萬沽 呎售2.7萬

本月首個開售全新盤、宏安地產（1243）旗下鰂魚涌FINNIE，昨日率先推出8伙特色單位招標，並以611萬元售出2樓A室，實用面積223方呎一房間隔、連433方呎平台，實呎逾2.73萬元。FINNIE今日將以發價單形式首輪開賣60伙，包括34伙一房戶、26伙兩房戶，實用面積245至364方呎，一房折實入場428.8萬元，單位折實均呎1.75萬至2.34萬元，日前累收逾582張入票，超額認購8.7倍。

此外，大鴻輝旗下西區德輔道西單幢新盤尚逸，新售出21樓D室，實用面積291方呎一房間隔，成交價601.6萬元、實呎2.06萬元；項目總共提供161伙，7月開售迄今累沽約112伙，佔全盤約七成。

至於正部署推出3個市區全新盤的新地（0016），同系已屆現樓的屯門景秀里御半山，近日連錄成交，最新透過招標售出第1B座10樓A室，實用面積468方呎、兩房連儲物室間隔，成交價逾788萬元、實呎1.68萬元，買家享360日成交期。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款