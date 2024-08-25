FINNIE首日沽47伙 盡推餘下22標準戶

海璇2B2期10伙周二起招標

已屆現樓的海璇2B-2期，日前上載首張銷售安排，推出10伙招標，招標單位分佈於第3座7至16樓A及B室，A室屬1492方呎4房雙套房及工作間，B室為1155方呎3房連套房及工作間。招標日期由本周二起至11月22日，為期近3個月，每日下午2時招標，下午5時截標。

據招標文件顯示，發展商提供多種付款辦法，包括180日、360日及720日付款計劃，同時亦設相等樓價約4.25%的印花稅等。

FINNIE 1房沽清

大手客購4伙涉2700萬

另昨日開售、宏安地產旗下鰂魚涌芬尼街單幢式住宅FINNIE，樓花期約21個月，宏安地產執行董事程德韻表示，項目昨日以價單形式售出47伙，佔可供發售60伙的78%，其中1房單位全數沽清，另有買家斥資逾2700萬元連購4伙，共套現逾2.8億元。

發展商昨晚加推價單3號，盡推所有標準單位，以120天現金付款計劃最高折扣照售價減15%計，折扣後售價由507.1萬至914.3萬元 ，折扣後實呎價由20,698至25,118元，折實後平均實呎22,741元。

投資者逾2000萬

購星凱．堤岸3伙

此外，有新盤貨尾錄投資者入市個案，中洲置業旗下已屆現樓的火炭星凱．堤岸，昨日獲投資者斥資逾2000萬元購入3伙。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，該投資者購入3伙一房戶，涉資2087.6萬元，其中一伙為3座48樓E室，實用348方呎，成交價702.6萬元，實呎20,190元。楊氏表示，項目自2021年10月開售至今累售1190伙，佔全盤1335伙逾89%。

由合景泰富（1813）與龍光（3380）合作發展、已屆現樓的鴨脷洲凱玥，昨日透過招標售出1伙，該單位為1座17樓B室，實用2247方呎，屬4房雙套房連儲物室間隔，連同一個車位出售，成交價逾6607.97萬元，實呎29,408元。項目自去年1月首錄成交後，至今售出32伙，佔全盤295伙近11%，套現逾24.61億元。

[香港地產]