moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

FINNIE首日沽47伙 盡推餘下22標準戶

【明報專訊】市場憧憬美聯儲下月減息，各發展商磨拳擦掌部署推售新盤，新地（0016）旗下豪宅新盤、北角海璇2B-2期繼上周突擊上載樓書後，日前亦上載銷售安排，推售10伙招標，由本周二（27日）起開售招標，為期近3個月。另宏安地產（1243）昨日推售鰂魚涌芬尼街新盤FINNIE，首日售出47伙，並即日盡推餘下22個標準戶。

海璇2B2期10伙周二起招標

已屆現樓的海璇2B-2期，日前上載首張銷售安排，推出10伙招標，招標單位分佈於第3座7至16樓A及B室，A室屬1492方呎4房雙套房及工作間，B室為1155方呎3房連套房及工作間。招標日期由本周二起至11月22日，為期近3個月，每日下午2時招標，下午5時截標。

據招標文件顯示，發展商提供多種付款辦法，包括180日、360日及720日付款計劃，同時亦設相等樓價約4.25%的印花稅等。

FINNIE 1房沽清

大手客購4伙涉2700萬

另昨日開售、宏安地產旗下鰂魚涌芬尼街單幢式住宅FINNIE，樓花期約21個月，宏安地產執行董事程德韻表示，項目昨日以價單形式售出47伙，佔可供發售60伙的78%，其中1房單位全數沽清，另有買家斥資逾2700萬元連購4伙，共套現逾2.8億元。

發展商昨晚加推價單3號，盡推所有標準單位，以120天現金付款計劃最高折扣照售價減15%計，折扣後售價由507.1萬至914.3萬元 ，折扣後實呎價由20,698至25,118元，折實後平均實呎22,741元。

投資者逾2000萬

購星凱．堤岸3伙

此外，有新盤貨尾錄投資者入市個案，中洲置業旗下已屆現樓的火炭星凱．堤岸，昨日獲投資者斥資逾2000萬元購入3伙。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，該投資者購入3伙一房戶，涉資2087.6萬元，其中一伙為3座48樓E室，實用348方呎，成交價702.6萬元，實呎20,190元。楊氏表示，項目自2021年10月開售至今累售1190伙，佔全盤1335伙逾89%。

由合景泰富（1813）與龍光（3380）合作發展、已屆現樓的鴨脷洲凱玥，昨日透過招標售出1伙，該單位為1座17樓B室，實用2247方呎，屬4房雙套房連儲物室間隔，連同一個車位出售，成交價逾6607.97萬元，實呎29,408元。項目自去年1月首錄成交後，至今售出32伙，佔全盤295伙近11%，套現逾24.61億元。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款