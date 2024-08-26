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九肚富豪‧山峯銀主盤 3000萬沽 5年貶值五成

【明報專訊】銀行估價持續下跌同時，銀主亦大幅劈價沽貨，其中沙田九肚富豪‧山峯一個特色戶，由銀主以3000萬元售出，實呎不足1.5萬元，較單位5年前一手成交價大幅貶值約53%。

市場消息稱，上述單位為富豪‧山峯2座地下連花園單位，實用2041方呎，4房4套間隔，連1334方呎花園，銀主原叫價4300萬元放售，最新減價至3000萬元售出，實呎約14,670元。單位曾由黃姓業主於2019年以約6428萬元一手購入，2022年曾向英皇證券（0717）借貸4200萬元，當時年息8.5厘，但由於未能如期還款，最終淪為銀主盤，最新成交價較5年前購入價低3428萬元或約53%。

星漣海4房1480萬沽 7年帳蝕35%

另消息稱，馬鞍山星漣海1座低層A室，實用1199方呎，4房1套間隔，以1800萬元放盤約半個月，以1480萬元售出，減價320萬元或18%，實呎約12,344元。原業主名字以普通話拼音，料為內地背景人士，2017年中約2259萬元一手購入，持貨約7年帳面蝕讓約779萬元或約35%，惟扣除發展商代繳印花稅及回贈等，料實蝕金額較帳面為少。

此外，美聯助理區域經理楊浩然表示，大埔天鑽5座高層A室，實用892方呎，3房1套連工人房間隔，早前以1250萬元放售，本地家庭客議價後以1198萬元承接，實呎約13,430元，減價約52萬元或4%。原業主2020年1359.1萬元一手購入，帳面蝕約161.1萬元，若連使費料實蝕約224萬元或約16%。

十大屋苑方面，中原及美聯統計十大屋苑剛過去周末兩日分別錄得11宗及12宗成交，雖較前周末減少一至兩宗，但仍連續3至4個周末錄得雙位數。綜合代理統計，當中5個屋苑零成交，包括鰂魚涌太古城、康怡花園、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城及東涌映灣園，而零成交屋苑則按周減少1個。值得留意，荔枝角美孚新邨及沙田第一城各錄3宗成交，是十大屋苑中周末交投最暢旺屋苑。

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