新地雷霆：未來兩月3盤齊發

料美減息可刺激買家入市

新地副董事總經理雷霆表示，美國聯儲局已發出明確的信息，減息周期將會開始。他認為，美減息無論對樓市的用家及投資者，都是很大的入市動力，而集團未來亦會積極推盤，未來兩個月將會3盤齊發，分別是海璇二期2B-2期、元朗YOHO Hub二期全新座數，以及啟德天璽．天一期。

事實上，上述3個樓盤中，部分已展開售樓程序或軟銷工作，其中提供123伙的現樓盤海璇二期2B-2期，已於上周五公布銷售安排，明日起以招標形式發售10伙3、4房大單位，實用1155至1492方呎；而仍屬樓花的天璽．天一期，則設有906個單位，發展商近日已積極進行軟銷工作，並表明樓盤會於下月初上載樓書，並同月發售。至於YOHO Hub二期，全數提供939伙，為項目第6座及第8座，發展商今年5月曾發售當中的第8座。

周末一手市場76宗成交

另一方面，過去兩日周末，一手市場焦點集中在宏安地產（1243）鰂魚涌芬尼街新盤FINNIE推售，帶動周末兩日市場共錄約76宗一手成交，惟當中FINNIE已佔47宗，即佔整體逾六成半，其餘新盤則屬零星成交。當中信置（0083）、會德豐等牽頭發展的西南九龍長沙灣維港滙系列，周末期內錄得兩宗成交，共套現約6400萬元，其中1期1座18樓B室，實用948方呎，3房1套間隔以3200萬元售出，實呎33,755元。項目自7月至今，累錄24宗成交，吸金逾6.5億元，而整個維港滙系列，推售至今累積沽出1244伙，佔整個項目全數3期單位總數1437伙的86%，連車位套現逾217億元。